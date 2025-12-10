Agata Christian: De Sica abbandona i cinepanettoni e diventa detective con Lillo. Il trailer e le foto

Medusa Film ha diffuso in streaming il trailer di Agata Christian - Delitto sulle nevi, commedia a tinte gialle con protagonista l'immancabile Christian De Sica, accompagnato ancora una volta da Lillo Petrolo.

La pellicola vede alla regia Eros Puglielli, che torna dopo il successo di Cortina Express dello scorso anno per questa commedia ad alta quota, tra indagini, equivoci e colpi di scena, ambientata tra le suggestive vette della Valle d'Aosta.

Come detto, il film vede il ritorno della, ormai, collaudata coppia comica formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo, affiancata da un ricco cast corale: Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada. L'uscita nelle sale è prevista per il 5 febbraio 2026.

Agata Christian - Delitto sulle nevi: Christian De Sica in una scena

Qual è il mistero al centro della trama?

Christian Agata, celebre criminologo dal carattere sarcastico, accetta di partecipare come testimonial al rilancio del gioco da tavolo "Crime Castle" nella sfarzosa villa della famiglia Gulmar in Valle d'Aosta. Quello che doveva essere un semplice weekend promozionale si trasforma però in un vero giallo quando una valanga isola la proprietà e il patriarca Carlo Gulmar viene trovato assassinato in modo teatrale.

Con telefoni fuori uso e l'assassino ancora tra gli ospiti, Christian è costretto a indagare insieme al brigadiere Gianni Cuozzo, un fan entusiasta e maldestro che formula teorie improbabili ma animate da buona volontà.

Tra segreti di famiglia, tensioni esplose dopo l'annuncio della mancata vendita dell'azienda e indizi che si contraddicono, la strana coppia dovrà districarsi in un gioco di inganni per scoprire chi ha ucciso Carlo e perché.

Agata Christian - Delitto sulle nevi: Lillo e Christian De Sica in una scena

Un ritorno più "sobrio" per Christian De Sica

Negli ultimi anni gli incassi dei film con De Sica hanno mostrato un andamento più contenuto rispetto ai gloriosi cinepanettoni del passato, pur confermando il suo nome come uno dei più riconoscibili del cinema popolare italiano.

Cortina Express, uscito nelle sale a dicembre 2024, ha aperto con circa 2,87 milioni di euro nel primo weekend, raggiungendo un totale intorno ai 3 milioni nelle settimane successive: un risultato discreto, ma lontano dai picchi che l'attore era abituato a registrare negli anni d'oro delle commedie natalizie.