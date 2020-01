Tolo Tolo, Carlo Verdone: "il film di Checco Zalone, coraggioso ma lontano dalla mia comicità"

Carlo Verdone ha parlato anche di Tolo Tolo, l'ultimo film di Checco Zalone, in una lunga intervista pubblicata su Vanity Fair. Nella stessa intervista, l'attore e regista romano, si è raccontato su alcuni della sua vita, ma gli è stata fatta anche una domanda sul film attualmente in vetta al boxoffice.

Un giudizio un po' tiepido, quello di Carlo Verdone su Tolo Tolo: "Ha fatto un tentativo: alcune cose funzionano, altre meno." - spiega - "Ma anche se da spettatore posso criticare, apprezzo lo sforzo, il coraggio e l'intenzione di fare qualcosa di lontano dai suoi precedenti. In fin dei conti pur essendo due persone completamente diverse e pur essendo la sua comicità molto lontana dalla mia, capisco le mille tensioni che ha avuto. Lo rispetto. Non è certo uno sciocco. Ha rischiato sapendo di rischiare."

Ai tempi di Quo vado tra Carlo Verdone e Checco Zalone ci fu uno scambio di frecciatine: nel ricevere il Tapiro d'Oro che gli assegnò Striscia la Notizia, Zalone rispose a Verdone che il suo successo non era dovuto certo al fatto che avesse mille sale a disposizione: "Se metti un film con Staffelli in 1.200 sale fai un flop", disse Checco, rivolto all'inviato di Striscia che lo stava intervistando. Come a dire, non conta il numero di sale che ospita il film, ma chi fa il film. In quell'occasione però, Luca Medici ribadì che considerava Verdone un grande maestro.

Al momento in cui scriviamo, Tolo Tolo è al quinto posto della classifica settimanale dei film più visti e ha incassato in totale più di 45milioni di euro.