Tolo Tolo: il film di Checco Zalone è il quinto incasso italiano di sempre

Nonostante il sorpasso di Me contro te durante l'ultimo weekend, Tolo Tolo di Checco Zalone è attualmente in quinto incasso italiano di tutti i tempi.

Tolo Tolo, l'ultimo film di Checco Zalone, è il quinto incasso italiano di sempre, e questo nonostante il passo indietro dell'ultimo weekend, in cui è stato superato a sorpresa da Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S.

La classifica dei film con i maggiori incassi in Italia vede al momento ancora Avatar saldamente al primo posto, con i suoi 65 milioni 666.319 euro, ma Checco Zalone fa capolino già al secondo posto: è del suo Quo Vado? non solo la seconda posizione in questa classifica (con 65 milioni 336,749 euro), ma anche la prima come film italiano con il maggiore incasso di tutti i tempi. E c'è ancora l'attore e regista barese al terzo posto con Sole a catinelle, che dal 2013 ha incassato in totale 51 milioni 936.318 euro. A interrompere la striscia positiva di Zalone è solo il colossal Titanic, al quarto posto con 50 milioni 217.865 euro. Ed ecco Tolo Tolo, in quinta posizione con 44 milioni 764.945 euro, ma la cifra è destinata a salire, considerando che il film (qui la nostra recensione di Tolo Tolo) è ancora nelle sale.

Interessante anche notare come, con Tolo Tolo, Checco Zalone abbia ancora una volta superato se stesso in quanto al sesto posto della classifica troviamo Che bella giornata con un incasso complessivo di 43 milioni 474.047 euro. Con 5 film all'attivo complessivamente e ben 4 presenti nelle prime 10 posizioni della classifica, Zalone diventa di conseguenza l'attore e, dal 1° gennaio 2020, anche il regista italiano ad aver incassato di più nella storia del cinema di casa nostra.