Ne vedremo delle belle, Matilde Brandi scambia Garibaldi per Verdi: l'ironia di De Sica

È bastata una barba folta e un attimo di esitazione per scatenare il primo momento virale di Ne vedremo delle belle. Nella puntata d'esordio del nuovo show condotto da Carlo Conti su Rai 1, la showgirl Matilde Brandi ha confuso Giuseppe Garibaldi con Giuseppe Verdi, regalando alla platea - e ai social - una gaffe genuina che ha fatto il giro del web.

La sfida tra Matilde Brandi e Lorenza Mario a Ne vedremo delle belle: un "foto racconto" tutto da ridere

Il momento è andato in onda durante una delle prove più curiose del programma, il "foto racconto". Le concorrenti - in questo caso Matilde Brandi e Lorenza Mario - devono osservare una serie di immagini e raccontare qualcosa in modo creativo, improvvisando commenti, ricordi o impressioni.

Tutto scorre con leggerezza: la prima foto è quella di Pippo Baudo, accolta con affetto e nostalgia. Brandi lo elogia come "uno di quelli che tirava fuori le showgirl", rievocando un aneddoto personale legato a Domenica In. Poi, con un taglio ironico, arriva una foto di tagliatelle al ragù, che fa sorridere anche la giuria: "È un salto da Baudo alle tagliatelle, a casa che devono pensare?", scherza Christian De Sica.

Ma il momento clou arriva subito dopo, quando sullo schermo compare l'immagine di Giuseppe Garibaldi. Matilde Brandi lo osserva, resta in silenzio e poi azzarda: "Ma chi è? Giuseppe Verdi?". Una pausa, poi la risata di Frank Matano e il commento lapidario di De Sica: "Annamo bene...". Carlo Conti cerca di darle una mano con un indizio: "Ga... Ga...", e solo allora la showgirl si corregge, un po' imbarazzata: "Ah, Garibaldi! La barba mi ha confusa...".

Una gaffe che conquista il pubblico

Christian De Sica

L'errore, del tutto innocente, ha fatto il giro dei social nel giro di poche ore diventando virale, con clip e meme condivisi ovunque. "In storia 4?", ha subito ironizzato Christian De Sica strappando un'altra risata collettiva.

Matilde Brandi, con autoironia, ha poi cercato di recuperare: "Le camicie rosse, entrarono in Sicilia... ma che te devo dì?". Un'ammissione disarmante, che ha reso la scena ancora più divertente.

Il debutto in leggerezza del nuovo show di Carlo Conti

L'episodio ha confermato il tono scanzonato e brillante del nuovo show di Rai 1, che punta tutto sulla leggerezza. La gaffe di Matilde Brandi, pur innocente, ha contribuito a rendere memorabile la prima puntata e ad accendere l'attenzione sui social.

Ne vedremo delle belle tornerà sabato prossimo in prima serata su Rai 1. Riusciranno i prossimi ospiti a evitare le "trappole storiche"?