Christian Bale sarà il protagonista di The Church Of Living Dangerously

Il camaleontico Christian Bale si prepara a calarsi nei panni del vero predicatore dallo stile estremo John Lee Bishop, la cui storia è stata narrata nell'articolo di Vanity Fair The Church Of Living Dangerously.

Christian Bale si prepara a interpretare e produrre The Church Of Living Dangerously, pellicola targata New Regency. La compagnia ha acquisito i diritti di adattamento dell'articolo omonimo di David Kushner pubblicato su Vanity Fair che esplora la storia di John Lee Bishop.

Berlino 2019: Christian Bale durante il photocall di Vice - L'uomo nell'ombra

Dopo essere sopravvissuto a un'infanzia difficile, Bishop è diventato pastore della Living Hope Church, che a un certo punto era così numerosa da riempire un ex supermercato di 8500 piedi quadrati a Portland, nell'Oregon. Bishop ha attirato folle di fedeli grazie ai suoi sermoni da showman, portando animali esotici sul pulpito rischiando perfino di essere sbranato da una tigre del Bengala. Nonostante l'atteggiamento indulgente della sua chiesa nei confronti delle anime perdute, la congregazione fu tutt'altro che magnanima quando furono scoperte la relazione del predicatore con un impiegato della chiesa e le sue dipendenze da antidolorifici e alcol. Il figlio di Bishop, David, divenne assuefatto alla metanfetamina e all'eroina e il predicatore, determinato a non deludere suo figlio, insistette per prendere le droghe con i giovani per capire il loro potere su di lui. Ciò ha portato a farlo diventare un contrabbandiere per un cartello messicano. Catturato al confine messicano dopo 20 corse, John Lee Bishop è stato condannato e condannato a cinque anni di carcere. Alla fine, è stato David a tirarlo fuori dal suo vortice.

Thor: Love and Thunder, Christian Bale nei panni di Gorr il macellatore di dei nelle foto leaked

Come svelato da Empire, a firmare l'adattamento di questa storia incredibile sarà lo sceneggiatore Charles Randolph, che ha condivido un Oscar con Adam McKay per La grande scommessa, altro lavoro memorabile interpretato da Christian Bale.

I fan attendono la nuova performance estrema di Christian Bale, stavolta, nel ruolo di un villain dei fumetti Marvel, Gorr il macellatore, personaggio di cui faremo la conoscenza in Thor: Love and Thunder, nei cinema italiani dal 4 maggio 2022.