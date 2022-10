Christian Bale deve la sua carriera ai ruoli rifiutati da Leonardo DiCaprio: "Grazie, Leo"

Christian Bale ha deciso di ringraziare pubblicamente l'uomo che involontariamente lo ha aiutato a diventare la star che è oggi: Leonardo DiCaprio. Bale sostiene infatti che la sua carriera è merito dei ruoli che DiCaprio ha rifiutato negli anni.

"Fino ad oggi, qualsiasi ruolo che ho ottenuto e dovuto al fatto che lui l'aveva rifiutato", ha confessato Christian Bale a GQ in una nuova intervista. "Non importa cosa ti dicono gli altri. Non importa quanto sei amichevole con i registi. Tutte quelle persone con cui ho lavorato più volte, prima avevano offerto quei ruoli a lui".

"Quindi, grazie Leo, perché letteralmente può scegliere tutto ciò che fa", ha concluso Bale. "E buon per lui, è fenomenale."

Christian Bale è Patrick Bateman in una scena di American Psycho

La consapevolezza che Leonardo DiCaprio sia la prima scelta per molti ruoli a Hollywood non turba più di tanto Christian Bale. Lui stesso assicura di non aver preso sul personale le volte in cui i direttori del casting lo hanno ignorato a favore dell'attore di Titanic:

"Sapete quanto sono grato di avere qualsiasi dannata cosa? Voglio dire, non posso fare quello che fa lui. E lo fa magnificamente. Ma sospetto che quasi tutti quelli della sua età a Hollywood devono la loro carriera al fatto che abbia rifiutato quel progetto".

American Psycho, Mary Harron: "Ho quasi perso la regia per aver rifiutato Leonardo DiCaprio"

Un ruolo in particolare che DiCaprio avrebbe rifiutato ed è stato poi ricoperto da Christian Bale è quello del serial killer yuppie Patrick Bateman in American Psycho, del 2000. Quando DiCaprio alla fine uscì dal progetto, Bale fu in grado di ottenere il ruolo che in seguito lo avrebbe catapultato nel successo mainstream.

A quel tempo, Bale disse che "nessuno voleva che facessi il film a parte la regista Mary Harron. Hanno detto che mi avrebbero preso solo se avessi accettato una paga molto bassa".