Madden: primo sguardo a Christian Bale (irriconoscibile) e Nicolas Cage nel biopic sportivo

Negli anni Christian Bale ci ha abituato a performance davvero mimetiche. Non tradisce le aspettative neppure in Madden, biopic a sfondo sportivo diretto da David O. Russell. Nella prima foto del film diffusa da Amazon MGM Studios stentiamo a riconoscere Bale, in posa a fianco della co-star Nicolas Cage. La foto mostra i personaggi in piedi in uno stadio di football, mentre sfoggiano gli anelli del Super Bowl.

In Madden, Cage interpreta John Madden, leggenda della NFL che ha ricoperto il ruolo di capo allenatore degli Oakland Raiders e ha avuto una lunga e brillante carriera come commentatore, divenendo in seguito un'icona della cultura pop grazie alla serie di videogiochi Madden NFL. Bale interpreta Al Davis, il proprietario dei Raiders durante il periodo in cui Madden era l'allenatore del team.

Il film ripercorre la carriera di Madden, dagli umili inizi all'incarico di allenatore dei Raiders, fino al Super Bowl del 1976, per poi riscuotere ulteriore successo in televisione e nei videogiochi, diventando un volto simbolo. Secondo l'Hollywood Reporter, il biopic svelerà in dettaglio la storia delle origini di Madden NFL, uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi.

Christian Bale e Nicolas Cage in Madden

Un biopic tutto da scoprire

Scritto e diretto da David O. Russell, il cast di Madden include anche John Mulaney nel ruolo del fondatore della Electronic Arts Trip Hawkins, Kathryn Hahn in quello di Virginia Madden e Sienna Miller nei panni di Carol Davis.

Madden è prodotto in associazione con Skydance Sports. Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Jonathan Shukat, David O. Russell, Matthew Budman e Colin Wilson sono i produttori del biopic, con David Bloomfield, Michael Strahan e Constance Schwartz-Morini in veste di produttori esecutivi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"John Madden Ha guidato i Raiders per 10 stagioni consecutive vincenti fino al titolo del Super Bowl XI prima di ritirarsi dopo la stagione 1978 diventando il più giovane allenatore di sempre a vincere 100 partite", secondo la Sports Broadcasting Hall of Fame. Nel 1979, divenne un commentatore televisivo. Nel giro di un decennio, divenne un marchio. Morì nel dicembre 2021 all'età di 85 anni.

Al Davis, scomparso nell'ottobre 2011, era il proprietario dei Raiders nonché un caro amico di Madden.