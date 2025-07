Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth ha confermato che una location chiave non apparirà

Chris Hemsworth è stato il primo attore a essere confermato ufficialmente nel cast di Avengers: Doomsday. Il film prevede una reunion tra Thor e il fratello Loki, interpretato dalla star Tom Hiddleston, coinvolto più che mai nel Multiverso, ma c'è una location legata ai personaggi che non rivedremo, come ha confermati Hemsworth.

Quale location della saga degli Avengers non rivedremo in Doosmday?

Un primo piano di Thor

Parlando con lo Scottish Daily Express, Chris Hemsworth ha confermato che non tornerà a Saint Abbs, in Scozia, il piccolo villaggio di pescatori che ha fatto da controfigura a Tønsberg, in Norvegia, in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Qui si colloca New Asgard, dove si riuniscono gli abitanti superstiti di Asgard.

"Girare The Avengers in Scozia è stata un'esperienza davvero fantastica", ha detto il divo australiano. "Non torneremo per Doomsday. Ma mi piacerebbe non solo tornarci, ma anche girare e lavorare di più nel Paese. La gente è fantastica".

Hemsworth ha aggiunto: "C'è qualcosa di maestoso nelle Highlands, mi piacerebbe molto girare un altro film lì un giorno. È un luogo perfetto per un'iconica scena di battaglia. Lo sfondo è semplicemente mozzafiato".

Thor in mezzo alle fiamme

Un luogo chiave per Marvel

A quanto pare, non rivedremo New Asgard tanto presto, ma Comicbookmovie nota che Saint Abbs sarebbe stata ricreata in un teatro di posa a Sydney per Thor: Love and Thunder, Quindi è possibile che anche la dimora di Thor venga ricostruita in studio a Londra.

Al momento il supercast di Avengers: Doomsday comprende Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr. nei panni inediti del villain Victor Van Doom, alias Dottor Destino. Con loro confermati Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

I fratelli Russo dirigeranno film co-firmato da Stephen McFeely, con cui hanno già collaborato per i franchise di Captain America_ e degli Avengers.

Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre l'uscita di Avengers: Secret Wars è prevista per il 17 dicembre 2027.