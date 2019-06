Chris Hemsworth: "Mia moglie Elsa Pataki è stanca di vedermi nudo sullo schermo!"

Chris Hemsworth ha svelato che sua moglie Elsa Pataki è stanca di vederlo nudo sul grande schermo.

La star australiana ha condiviso il divertente dettaglio riguardante la sua vita privata durante il The Kyle and Jackie O Show, parlando dei commenti della consorte ai suoi progetti cinematografici.

L'interprete di Thor in Avengers: Endgame ha raccontato: "Nei miei film recenti ci sono state un po' di scene in cui mi tolgo i vestiti, è sempre salutare. Ma Elsa è semplicemente stufa di tutto ciò. Mi dice sempre: 'Mettiti i vestiti'. Per lei non è nemmeno un po' eccitante".

Elsa Pataky, nel 2015, aveva parlato dell'aspetto fisico del marito Chris Hemsworth, da anni considerato uno degli uomini più sexy al mondo: "Per me la parte interiore è ciò che è realmente sexy. Ovviamente penso sia bellissimo e in splendida forma, ma non glielo direi mai perché rischierebbe di diventare troppo arrogante".

Il gran numero di scene a petto nudo di Chris non rischia comunque di intaccare il solido rapporto esistente tra Chris ed Elsa. La coppia, sposata da otto anni, ha spesso spiegato che anche dopo la nascita dei figli ha sempre cercato di concedersi dei momenti speciali: "Dopo aver avuto dei figli, ogni istinto e ogni momento del tuo tempo è dedicato a loro. Non c'è niente altro. Quindi bisogna assicurarsi di poter concedersi di tanto in tanto un appuntamento da soli perché la maggior parte del tempo si è semplicemente troppo stanchi e si preferirebbe dormire".

L'attrice, secondo quanto dichiarato da Chris, dovrebbe comunque stare tranquilla nei prossimi mesi: la star ha infatti dichiarato che vuole concedersi una pausa dal lavoro per trascorrere più tempo libero con la famiglia e i figli.

Chris Hemsworth: "Niente più film fino al 2020, mi concedo una pausa!"