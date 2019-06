Chris Hemsworth: "Niente più film fino al 2020, mi concedo una pausa!"

Chris Hemsworth, dopo 12 mesi ricchi di impegni, ha annunciato che si concederà una pausa dal lavoro almeno fino alla fine del 2019.

La star australiana, recentemente, ha lavorato al cinecomic campione d'incassi Avengers: Endgame, in Men in Black: International e nel reboot di Jay and Silent Bob.

In un'intervista rilasciata a The Daily Telegraph, Chris Hemsworth ha ora annunciato che si concederà una pausa per trascorrere un po' di tempo insieme alla moglie Elsa Pataky e ai tre figli.

L'interprete di Thor nei cinecomic Marvel ha raccontato: "Probabilmente quest'anno non girerò nulla. Voglio semplicemente stare a casa con i miei figli. Sono in un'età davvero importante. Sono ancora giovani e sono più consapevoli rispetto al passato di quando sono via per lavoro".

Men in Black International è l'atteso lungometraggio che prosegue il franchise che in passato ha avuto come protagonisti Tommy Lee Jones e Will Smith.

Le star saranno Hemsworth e Tessa Thompson nei ruoli degli agenti H e M, appartenenti alla sezione londinese dei Men in Black, guidata dal personaggio affidato a Liam Neeson. Ai due verrà affidato un caso che li porterà a indagare su un omicidio dalle conseguenze globali.

La regia del film è stata affidata a F. Gary Gary, mentre la sceneggiatura è firmata da Art Marcum e Matt Holloway.

Men in Black International verrà distribuito nei cinema da venerdì 14 giugno.

Da "Men in Black" a "Tango e Cash": 10 coppie da film folli e incompatibili