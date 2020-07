Chris Hemsworth si trasforma in Hulk Hogan in una incredibile fanart

Come sarà il look di Chris Hemsworth nei panni della star del wrestling Hulk Hogan? Ce lo anticipa BossLogic in una nuova fanart.

Chris Hemsworth non ha ancora cominciato a girare il preannunciato biopic su Hulk Hogan, ma il web è già scatenato all'idea come dimostra l'incredibile fanart di BossLogic che svela il possibile look dell'interprete di Thor.

Galoppando con la fantasia, BossLogic ha immaginato la co-star di Avengers Chris Evans con indosso gli abiti variopinti di "Macho Man'' Randy Savage.

Parlando del suo coinvolgimento nel biopic sulla leggenda del wrestling Hulk Hogan, che sarà diretto da Todd Phillips, Chris Hemsworth ha anticipato la preparazione fisica folle dichiarando:

"Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare, la preparazione per il ruolo sarà puramente e follemente fisica. Dovrò mettere su più massa di quella che ho messo per Thor."

Chris Hemsworth: il trainer svela la preparazione fisica per diventare Hulk Hogan

Todd Phillips, regista dell'acclamato Joker, dirigerà la pellicola scritta da Scott Silver e John Pollono. Il vero Hulk Hogan fungerà da consulente per il progetto.