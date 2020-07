Chris Hemsworth sarà Hulk Hogan: "Mi aspetta una preparazione fisica folle"

Chris Hemsworth ha affermato di essere pronto per interpretare Hulk Hogan nel film Netflix che narrerà la vita del wrsetler e giura che il suo fisico sarà anche più "grande" di quando ha interpretato Thor.

L'attore che ha vestito i panni del Dio del Tuono, Chris Hemsworth, è pronto per interpretare la leggenda del wrestling degli anni'80 Hulk Hogan: "Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare, la preparazione per il ruolo sarà puramente e follemente fisica" - ha commentato l'attore australiano - "Dovrò mettere su più massa di quella che ho messo per Thor."_

Mentre Chris non vede l'ora di trasformarsi in Hulk, ha affermato che il progetto sta andando avanti prima dell'inizio della produzione, dato che non ha ancora visto una sceneggiatura.

All'inizio di quest'anno il mondo del wrestling ha reagito con rabbia dopo che è stato rivelato che la star australiana interpreterà l'icona degli anni '80 nel prossimo film biografico su Netflix. Il commentatore del wrestling Bryan Alvarez, 43 anni, ha detto che Chris non era abbastanza stravagante per interpretare Hogan e pensava che l'attore fosse di "dimensioni normali".

Bryan, egli stesso un wrestler professionista in procinto di ritirarsi, ha dichiarato: "Chris Hemsworth sembra solo un ragazzo normale" e ha osservato che aveva un tipo di corpo simile a Brad Pitt nel film Troy. _"È grosso e sì, ha i capelli lunghi biondi, ma... hai visto Hulk Hogan negli anni '80? È almeno il doppio di Thor", ha continuato.

A giugno, Chris ha detto a Popsugar di parlare apertamente del processo estenuante per aumentare i muscoli e perdere grasso, in modo da interpretare Thor nel prossimo film Marvel Thor: Love and Thunder. "Ho messo su un sacco di peso, circa 20 chili a un certo punto. Era puramente mangiare, mangiare, mangiare, allenarsi e allenarsi, cercare di dormire il più possibile." Della sua dieta rigorosa, Chris ha detto di aver mangiato: "Petti di pollo e frullati proteici, pollo bollito... carni non condite, carboidrati giusti. Molto rigorosa."