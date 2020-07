Chris Hemsworth: il suo trainer svela la preparazione fisica per diventare Hulk Hogan

Il personal trainer di Chris Hemsworth ha svelato gli sforzi dell'attore e la preparazione fisica per interpretare la star del wrestling Hulk Hogan in un biopic.

Chris Hemsworth si prepara a interpretare la star del wrestling Hulk Hogan in un biopic per Netflix, ecco la preparazione fisica necessaria per un ruolo così impegnativo sul piano muscolare rivelata da un personal trainer.

Chris Hemsworth: una foto dell'attore mentre si allena

Il personal trainer delle celebrità australiane Jono Castano Acero ha svelato l'allenamento e il rigido regime alimentare a cui Chris Hemsworth si dovrà sottoporre per risultare credibile nei panni del celebre wrestler:

"Come per ogni trasformazione la dieta, l'esercizio fisico e la condizione mentale giocano un ruolo importante. Chris è sempre apparso in forma perfetta in tutti i suoi ruoli, sono fiducioso che otterrà notevoli risultati. Uno degli aspetti più importanti su cui lavoro con i miei clienti è riflettere sul motivo per cui vogliono ottenere un cambiamento. Sia che si tratti di ragioni di salute e di un ruolo in un film, ci sono forze che guidano il loro cambiamento. L'importante è avere uno stato mentale positivo".

Per trasformarsi in Hulk Hogan senza fare uso degli steroidi che il campione di wrestling ha ammesso di aver utilizzato per aumentare la propria massa muscolare, l'interprete di Thor dovrà aumentare il consumo di calorie da tutti i macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi). Alla dieta speciale andranno aggiunte più sessioni di allenamento al giorno oltre a un sacco di stretching per evitare infortuni muscolari.

Lo stesso Chris Hemsworth aveva anticipato la preparazione fisica folle che lo attende per il ruolo di Hulk Hogan dichiarando:

"Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare, la preparazione per il ruolo sarà puramente e follemente fisica. Dovrò mettere su più massa di quella che ho messo per Thor."