Chris Evans e Hayley Atwell tornano sul set per Avengers: Doomsday

Secondo nuove indiscrezioni, Chris Evans e Hayley Atwell avrebbero già iniziato a girare le loro scene di Avengers: Doomsday, alimentando le teorie sul ritorno di Capitan America e Peggy Carter nel prossimo capitolo del MCU.

Dopo mesi di speculazioni, sembra che Chris Evans e Hayley Atwell siano effettivamente tornati sul set di Avengers: Doomsday. I due attori, amatissimi dal pubblico per i ruoli di Steve Rogers e Peggy Carter, avrebbero già iniziato a girare alcune scene per il nuovo film dei Marvel Studios, stando a quanto riportato dall'insider Daniel Richtman. Una notizia che riaccende le speranze dei fan e conferma ancora una volta quanto il futuro del Marvel Cinematic Universe resti intrecciato alle sue icone storiche.

Riprese in gran segreto per il ritorno di Cap e Peggy

A differenza di altri capitoli del franchise, Avengers: Doomsday viene girato quasi interamente in set chiusi, riducendo al minimo le possibilità di fughe di immagini o video dal backstage. Le uniche foto trapelate finora risalgono a maggio, quando erano state immortalate la X-Mansion e una Sentinella abbattuta. Nulla, però, riguardo Evans e Atwell, che avrebbero iniziato le loro riprese lontano da occhi indiscreti.

Hydra Captain America

La trama del film resta blindata, ma i rumor parlano di un coinvolgimento diretto del Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr. Secondo le voci più insistenti, Doom avrebbe deciso di vendicarsi di Steve Rogers per le incursioni nel Multiverso causate dal suo ritorno nel passato in Avengers: Endgame. Sarebbe proprio questa catena di eventi ad aver scatenato una perdita devastante per Victor Von Doom, spingendolo a cercare giustizia a modo suo.

Chris Evans tra nostalgia e nuove possibilità

Negli ultimi mesi Evans aveva più volte dichiarato di sentirsi "in pensione" rispetto al ruolo di Capitan America, ammettendo però di provare un certo dispiacere per non far più parte della squadra. Pur sottolineando di non avere intenzione di tornare stabilmente, l'attore non ha escluso apparizioni mirate, magari legate a storyline alternative come quella del Nomad, versione errante di Rogers che i fan attendono da anni.

Chris Evans e Hayley Atwell in una scena di Captain America: il primo vendicatore

Alcuni rumor ipotizzano che Peggy Carter possa trovare la morte proprio per mano di Destino, evento che spingerebbe Rogers a rimettere mano allo scudo. Una scelta narrativa forte, che potrebbe regalare al pubblico un confronto diretto tra Evans e Downey Jr., per la prima volta in ruoli contrapposti.

Dopo i trionfi di Captain America: The Winter Soldier, Civil War, Infinity War ed Endgame, saranno ancora Anthony e Joe Russo a dirigere i prossimi due colossal Marvel. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 17 dicembre 2027. I registi hanno già dichiarato il loro entusiasmo per il ritorno in casa Marvel, promettendo una nuova epopea capace di sorprendere i fan di lunga data e le nuove generazioni.