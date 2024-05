Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek e Brendan Fraser in Sacrifice di Romain Gavras

Cast da urlo per il nuovo film di Romain Gavras, figlio di Costa-Gavras. Le star Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek e Brendan Fraser reciteranno in Sacrifice, nuova pellicola del regista di Athena.

A cavallo tra satira e critica sociale, Sacrifice è co-firmato da Romain Gavras e Will Arbery e la sceneggiatura sarebbe talmente potente da aver spinto gli attori a cui è stato sottoposto ad accettare l'offerta in pochi giorni, come rivela Deadline. Nei prossimi giorni il cast si amplierà ulteriormente del progetto che è il primo film in lingua inglese per il francese Romain Gavras.

La sinossi

Ecco la sinossi di Sacrifice: un gala di beneficenza di alto livello viene assalito da un gruppo di manifestanti radicali in una ricerca mistica per adempiere una profezia.

Anya Taylor-Joy, star del film di apertura del Festival di Cannes 2024, Furiosa: A Mad Max Saga, interpreterà un'appassionata antagonista mentre Chris Evans, anche produttore del film con Taylor-Joy, interpreterà una star del cinema che ha scelto per morire. Le riprese di Sacrifice si terranno a settembre.

"Il film è nato da un'idea molto semplice" spiega il regista Romain Gavras "ovvero ogni volta che partecipi a eventi per ricchi, che sia a Cannes, che sia un evento di beneficenza, il lato dispettoso di me, e penso anche il pubblico quando guarda quegli eventi, vuole che qualcosa vada davvero terribilmente storto. Quando vedi tutto quello sfarzo e tutta quella ricchezza, vuoi che vada tutto a monte. Sono cresciuto coi miti greci. Quando ero bambino, invece di vedere nuovi film, i miei genitori mi raccontavano queste storie in cui una mamma mangia i suoi figli o li sacrifica al vulcano. Questi miti hanno formato in me l'idea di un gruppo di giovani con un programma molto specifico che deriva da un sistema di credenze radicato nel mito. Amo la satira e con Will abbiamo creato personaggi ricchi di umanità. Sono così entusiasta del nostro cast".