Chris Evans condivide le adorabili foto di Dodger in versione The Gray Man

Una delle maglie indossate da Chris Evans in The Gray Man è stata indossata anche dall'adorabile Dodger, ecco le foto.

Chris Evans ha regalato ai suoi fan delle adorabili foto del suo amico Dodger in versione The Gray Man.

Non è la prima volta che la star "veste" il suo cane ispirandosi ai film in cui recita: nel 2019 lo aveva infatti mostrato in stile Cena con delitto.

I nuovi scatti con protagonista Dodger sono accompagnati da una didascalia in cui Chris Evans dichiara: "Mentre giravamo The Gray Man i costumisti hanno, per sbaglio, rimpicciolito una delle maglie di Lloyd. L'ho ovviamente tenuta per un motivo".

Tra i commenti ci sono quelli di Julie Butters, che ha recitato nel film dei fratelli Russo, che ha dichiarato 'Devo ottenere questo maglione per il mio gatto', mentre Jeremy Renner ha condiviso i suoi complimenti a Dodger 'Bellissimo ragazzo'.

La casa di produzione dei fratelli Russo, AGBO, ha quindi lanciato una domanda sui social mettendo a confronto Chris e Dodger e chiedendo a chi sta meglio il capo scelto dai costumisti.

La sinossi di The Gray Man recita: "L'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six, viene strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno."