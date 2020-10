Chris Evans svela: "Donald Trump ha rifiutato di parlarmi due volte"

Chris Evans, meglio conosciuto nel mondo Marvel come Captain America, ha rivelato recentemente che il Presidente degli USA Donald Trump si è rifiutato di parlare con lui, nonostante la star abbia provato più volte a contattarlo per ottenere un colloquio, ma senza successo.

Come ha spiegato al Jimmy Kimmel Live!, Chris Evans avrebbe voluto un colloquio con Donald Trump con l'intenzione di far partecipare il Presidente alla piattaforma A Starting Point fondata da lui, uno sforzo bipartisan per informare il pubblico su questioni politiche:

"Dovevo chiedere un colloquio con lui, giusto? Dovevo farlo. Gliel'ho chiesto e lui ha detto di no due volte. Ho fatto la mia parte."

Questa non è la prima volta che Chris Evans ha incoraggiato il voto o è stato coinvolto nelle elezioni: sia lui che altre star della Marvel, infatti, hanno partecipato a una raccolta fondi per sostenere Joe Biden e Kamala Harris, i concorrenti attuali di Donald Trump. Inoltre, non sorprende che l'attuale Presidente abbia negato un colloquio all'attore, in quanto l'interprete di Captain America è stato molto critico nei confronti della politica e della gestione del Paese in questi anni.

Ad esempio, in piena pandemia, Chris Evans aveva espresso il suo giudizio su come Donald Trump ha gestito la situazione negli USA: "Gli Stati Uniti vogliono la leadership. Gli Stati Uniti non vogliono un presidente che scappa e si nasconde durante una crisi"

Durante l'intervista con Jimmy Kimmel, inoltre, Chris Evans ha spiegato il perché del suo impegno politico, affermando che la sua posizione gli permette di informare al meglio il suo pubblico: "Non è che io sia molto attratto dalla politica. È solo che quando ti guardi intorno cerchi di capire come puoi aiutare. Ci sono molte cose che puoi fare quando sei famoso. Potrei produrre alcolici - non scoraggio nessuno dal farlo, adoro gli alcolici - ma non si può negare che ho interpretato una tipologia ben precisa di personaggio e quindi mi sono allineato a lui, facendomi coinvolgere politicamente e preoccupandomi per il benessere di questo Paese."