Chris Evans sarà ancora Captain America in The Falcon and the Winter Soldier? Ecco la sua risposta

Chris Evans ha rivelato se il suo Captain America farà ritorno in The Falcon and the Winter Soldier, magari in un breve cameo.

I fan dell'MCU che sperano di rivedere Chris Evans nei panni di Captain America nella serie The Falcon and the Winter Soldier verranno accontentati? A rivelare se iL Cap che amiamo farà ritorno nella serie Disney+ o meno è lo stesso Chris Evans.

Anche se il contratto di Chris Evans si è concluso con Avengers: Endgame, il successo incredibile del film, primo incasso di sempre, alimenta le speranze di rivedere l'attore nella serie tv Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Evans scioglie i dubbi in un'intervista a Entertainment Tonight in cui lascia poche speranze ai fan dichiarando:

"No, probabilmente non tornerò. E' stata davvero dure dire addio. C'erano un milione di modi in cui l'avventura con Marvel sarebbe potuta andare storta, ma questo non è accaduto, anzi, ha funzionato talmente bene che un revival potrebbe peggiorare le cose a meno che non fosse qualcosa di talmente unico da sentire il bisogno di farlo. Così per adesso siamo felici di quanto abbiamo fatto e di come sia finita bene l'intera faccenda."

The Falcon and The Winter Soldier racconterà le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo aver raccolto lo scudo e l'eredità di Captain America. Un concept art della serie avrebbe anticipato il possibile arrivo di una versione cattiva di Captain America che però non sarà interpretata da Chris Evans, ma questo verrà confermato solo con l'arrivo di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+ nella primavera del 2021.