Choose Or Die: Asa Butterfield e Robert Englund nel trailer dell'horror Netflix

Asa Butterfield, Eddie Marsan e la leggenda dell'horror Robert Englund fanno la loro comparsa nell'inquietante trailer del film Netflix Choose Or Die.

Nel trailer troviamo anche Iola Evans nei panni di Kayla, giovane programmatrice che si imbatte in un gioco retrò basato su testo e cerca di batterlo per vincere il primo premio di 125.000 dollari. Ben presto kayla scopre che non è un gioco normale: è un gioco maledetto (e opportunamente si chiama CURS>R), che riflette stranamente la vita reale e presto le scelte che la ragazza è costretta a fare iniziano a rivelarsi mortali. E come dice il vecchio adagio, se muori nel gioco, muori sicuramente nella vita reale.

Nel cast di Choose or Die, a fianco di Iola Evans e Asa Butterfield, troviamo Eddie Marsan, Angela Griffin, Kate Fleetwood e la leggenda dell'horror Robert Englund.

Choose Or Die sarà disponibile su Netflix dal 15 aprile.