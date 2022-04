Choose or Die, su Netflix in streaming da oggi

Asa Butterfield e Robert Englund sono i protagonisti del film Netflix dal titolo Choose Or Die, disponibile in streaming a partire da oggi 15 aprile 2022.

Asa Butterfield, Eddie Marsan e la leggenda dell'horror Robert Englund fanno la loro comparsa nell'inquietante film Netflix dal titolo Choose Or Die, disponibile in streaming a partire da oggi 15 aprile 2022.

Nel film troviamo anche Iola Evans nei panni di Kayla, giovane programmatrice che si imbatte in un gioco retrò basato su testo e cerca di batterlo per vincere il primo premio di 125.000 dollari. Ben presto kayla scopre che non è un gioco normale: è un gioco maledetto (e opportunamente si chiama CURS>R), che riflette stranamente la vita reale e presto le scelte che la ragazza è costretta a fare iniziano a rivelarsi mortali.

Choose Or Die: un momento del film

E come dice il vecchio adagio, se muori nel gioco, muori sicuramente nella vita reale. Nel cast di Choose or Die, a fianco di Iola Evans e Asa Butterfield (ormai iconico volto di Sex Education), troviamo Eddie Marsan, Angela Griffin, Kate Fleetwood e la leggenda dell'horror Robert Englund. Si tratta dell'esordio alla regia di un lungometraggio per Toby Meakins, scritto insieme a Simon Allen, già autore di The Watch e The Musketeers.

Choose or Die è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2022 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.