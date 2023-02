Chief of War: Cliff Curtis si è unito alla serie tv di Jason Momoa per Apple

Cliff Curtis è entrato nel cast di Chief of War, la nuova serie tv di Jason Momoa per Apple TV+, cosa dobbiamo aspettarci?

Cliff Curtis (Avatar, Fear The Walking Dead), entrerà ufficialmente nel cast di Chief of War, la nuova serie tv di Apple TV+ interpretata, scritta e prodotta esecutivamente da Jason Momoa. Vi ricordiamo che si tratta di un progetto in 9 episodi prodotti da Fifth Season e Chernin Entertainment.

Fear the Walking Dead: Cliff Curtis e David Warshofsky in We All Fall Down

In Chief of War Cliff Curtis sarà Keōua, il cugino di Kamehameha (Kaina Makua), credendo di essere il legittimo leader delle Hawai'i. Per chi non lo sapesse, questa serie tv seguirà il racconto dell'unificazione e della colonizzazione delle Hawaii da un punto di vista indigeno.

Al fianco di Jason Momoa e Curtis, nel cast della serie Apple troviamo anche: Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, l'esordiente Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale'o, Brandon Finn, James Udom, l'attrice nativa hawaiana Mainei Kinimaka e Te Kohe Tuhaka .

Chief of War: Temuera Morrison nel cast della serie con Jason Momoa

Prodotta da Momoa, Francis Lawrence, Pa'a Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook e Doug Jung (qui anche showrunner), i primi due episodi di Chief of War saranno diretti da Justin Chon.