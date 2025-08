Jason Momoa spiega perché Chief of War non è stato girato in inglese: "Sarebbe stato un tradimento"

Chief of War, la nuova serie Apple TV+ con protagonista Jason Momoa, si distingue non solo per la sua ambiziosa narrazione storica, ma anche per una scelta linguistica coraggiosa. L'attore ha infatti svelato che gran parte del progetto è recitato in ʻŌlelo Hawaiʻi, la lingua nativa delle isole.

Solo in un secondo momento, nel corso degli episodi, subentra gradualmente l'inglese. Una decisione fortemente voluta da Momoa e dal co-creatore Thomas Paʻa Sibbett, che non solo mira a restituire fedelmente il contesto culturale, ma rappresenta anche un gesto di rispetto verso le origini hawaiane.

Un gesto di coerenza culturale e storica

Durante un'intervista rilasciata al Globe and Mail, Jason Momoa ha spiegato quanto fosse importante, per lui e per il team, utilizzare la lingua madre: "Fratello, questo è stato il punto di rottura per noi. Non saremmo potuti tornare a casa se l'avessimo fatto in inglese. Non possiamo". Una frase che racchiude il senso di appartenenza e la volontà di non annacquare il valore autentico della storia che si intende raccontare.

Anche Apple ha dimostrato massimo sostegno alla visione dei due creatori, come ha confermato Sibbett in un'intervista a The Wrap: "Se rimuovi la lingua, rimuovi la realtà". Il co-creatore ha ribadito che l'intero progetto è guidato da un "impegno all'autenticità e al rispetto culturale". Un'operazione rara nel panorama televisivo internazionale, che si allontana dalle scelte più facili per abbracciare invece l'identità dei protagonisti.

L'inglese entra in scena con coerenza narrativa

Momoa ha precisato che la comparsa dell'inglese non è casuale, ma parte di un'evoluzione narrativa ben precisa. Alcuni personaggi, come il capo Ka'iana, iniziano infatti a parlare inglese per motivi strategici: "Bisogna conoscere la lingua del nemico", ha sottolineato l'attore. Un dettaglio che riflette accuratamente il contesto storico e politico dell'epoca rappresentata nella serie.

Nelle scene in lingua hawaiana, i sottotitoli vengono mostrati automaticamente, mentre per i dialoghi in inglese l'attivazione è opzionale nelle impostazioni. Una scelta pensata per mantenere l'esperienza immersiva e valorizzare il suono della lingua originale. Secondo Apple, il pubblico è ormai abituato ai contenuti sottotitolati, e questa strategia non rappresenta un ostacolo alla fruizione, ma anzi ne aumenta l'appeal.

L'impegno di Momoa nell'imparare la lingua

In un'intervista al TIME, Momoa ha ammesso di aver affrontato non poche difficoltà nell'imparare la lingua. "Probabilmente ero il peggiore". ha detto ridendo, "ma ho lavorato sodo". Un ulteriore segnale dell'importanza che lui e tutto il team attribuiscono alla veridicità culturale del racconto.

I primi due episodi di Chief of War hanno debuttato su Apple TV+ il 1° agosto 2025. I restanti saranno pubblicati con cadenza settimanale ogni venerdì, fino al 19 settembre.