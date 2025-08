Chief of War interrotto: Jason Momoa costretto a fermare le riprese per due eruzioni vulcaniche

Durante le riprese di Chief of War per Apple TV+, Jason Momoa ha dovuto fermare la produzione a causa dell'eruzione simultanea dei vulcani Mauna Loa e Kīlauea, un evento straordinario che ha cambiato l'energia sul set.

Jason Momoa, protagonista e co-creatore della serie Chief of War, ha condiviso in un'intervista dettagliata le difficoltà incontrate sul set hawaiano: l'eruzione simultanea dei vulcani Mauna Loa e Kīlauea. La produzione, parte del catalogo Apple TV+, ha dovuto sospendere le riprese a causa della qualità dell'aria, ma secondo voce del cast, gli eventi naturali hanno dato al progetto una dimensione quasi mistica.

L'eruzione inattesa di Mauna Loa sconvolge il set

Pochi giorni prima dell'inizio delle riprese, Momoa aveva avvertito il team: "Quel vulcano sta per esplodere". Nessuno gli credeva, fino a quando, qualche ora dopo, un'eruzione esplose realmente, costringendo la produzione a una pausa d'emergenza. "La chiamata arrivò alle tre di notte", ricorda Momoa. Anche Kīlauea entrò in eruzione poco dopo, generando una situazione di emergenza in cui l'intero set è stato costretto a fermarsi.

Chief of War: Jason Momoa in una scena

Nonostante l'interruzione, Momoa e il suo co-creatore Thomas Pa'a Sibbett hanno percepito l'evento come un segno positivo. "L'isola ha memoria", ha spiegato Sibbett. La troupe ha partecipato a cerimonie tradizionali e a una benedizione culturale chiamata 'awa, entrando in connessione con lo spirito dell'isola, o hōʻailona, un presagio di buon auspicio per il progetto narrativo.

Chief of War nasce da un desiderio di lunga data

La serie racconta la figura storica di Ka'iana (interpretata da Momoa), uomo di potere e figura centrale nell'unificazione delle Hawaii. Momoa e Sibbett hanno accettato di attendere il momento giusto, costruendo la loro reputazione fino a poter proporre la serie senza compromessi. "Non potevamo implorare, volevamo essere pronti", afferma Sibbett, evidenziando il rigore e l'impegno alla base della produzione.

Chief of War: Jason Momoa è il protagonista della serie Apple

Pubblicata su Apple TV+, Chief of War ha ottenuto immediato successo di pubblico e critica. I primi episodi mostrano la potenza visiva del paesaggio hawaiano, la spiritualità locale e una narrazione avvincente, che custodisce il retaggio culturale dell'isola. La serie sembra destinata a segnare un nuovo standard per il racconto storico ambientato nel Pacifico.