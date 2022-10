Chief of War: Temuera Morrison nel cast della serie con Jason Momoa

Temuera Morrison, dopo Aquaman, lavorerà di nuovo con Jason Momoa in occasione della serie Chief of War.

Temuera Morrison collaborerà nuovamente con Jason Momoa, con cui ha girato il film Aquaman, in occasione della serie Chief of War.

Il progetto è destinato a d Apple TV+ e sarà composta da otto puntate prodotte da Fifth Season e Chernin Entertainment.

Nella serie Chief of War l'attore Temuera Morrison avrà la parte del Re Kahekili, sovrano di Maui.

Creata da Jason Momoa e Thomas Pa'a Sibbett, la destinata alla piattaforma di streaming di Apple TV+ segue il racconto epico e senza precedenti dell'unificazione e della colonizzazione delle Hawaii dal punto di vista indigeno.

Momoa e Sibbett, i due creatori del progetto, produrranno lo show con Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung, che fungerà anche da showrunner.

Justin Chon è in trattative per dirigere i primi due episodi. Il progetto segna inoltre il debutto di Jason Momoa come autore per la televisione.