Chicago PD 13 stasera su Italia 1: cosa succede nei tre nuovi episodi del 26 agosto

Questa sera, mercoledì 26 agosto, Chicago P.D. torna su Italia 1 con tre nuovi episodi della tredicesima stagione. L'appuntamento prende il via intorno alle 21:20. Tre nuovi episodi della tredicesima stagione arrivano questa sera su Italia 1: Burgess affronta un dramma inatteso, Ruzek rischia tutto per un informatore e Torres si confronta con un'indagine molto personale.

Chicago P.D. 13 su Italia 1: cosa succede nelle nuove puntate

I tre episodi della serata spostano di volta in volta l'attenzione sui diversi protagonisti dell'Intelligence. Burgess si trova a dover sostenere una giovane agente alle prese con un evento traumatico, mentre Ruzek affronta una pericolosa situazione legata a un suo informatore. Infine, Torres torna a confrontarsi con le proprie convinzioni e con un'indagine particolarmente delicata per la sua comunità. Tre storie diverse, ma accomunate dalle conseguenze che il lavoro nella squadra di Voight può avere sulla vita privata e sulle scelte dei suoi componenti.

Episodio 14: Era destino

Kim Burgess prende sotto la sua ala protettrice Katie, una giovane agente promettente e piena di entusiasmo, mentre l'Unità Intelligence collabora con la sezione Narcotici per un delicato caso di droga. La situazione precipita quando, durante un blitz sotto copertura, la recluta spara per errore a un collega, colpendolo a morte. Kim deve guidarla nell'elaborazione del trauma e nella gestione della verità senza distruggere la sua carriera, affrontando al contempo le difficoltà personali legate alla figlia Mack, vittima di bullismo a scuola.

Marina Squerciati nel ruolo di Kim Burgess

Episodio 15: Vivi o muori per il tuo informatore

Con Hank Voight temporaneamente fuori città, l'Unità Intelligence si riorganizza. Adam Ruzek viene contattato da Cade, un agente della DEA, riguardo alla scomparsa di "Boogie", un informatore. La ricerca si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo per sventare una complessa rete di inganni che rischia di compromettere importanti operazioni di polizia.

Episodio 16: Ripristinato

L'episodio focalizza l'attenzione su Dante Torres e sulle sue continue difficoltà personali e spirituali. Durante un'indagine ad alto rischio che tocca da vicino la comunità del suo quartiere d'origine, Torres si ritrova diviso tra il suo forte senso della fede e della morale e i metodi spesso spietati del lavoro nell'Intelligence.

L'indagine gli dà inoltre l'opportunità di legare e collaborare più da vicino con la nuova agente dell'unità, Imani Lewis, mostrando la sua determinazione nel proteggere gli innocenti anche a costo di mettere in discussione le proprie certezze.