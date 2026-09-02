Chicago PD 13, stasera su Italia 1: anticipazioni episodi 17 e 18

La squadra dell'Intelligence di Chicago torna protagonista in prima serata con un nuovo appuntamento di Chicago P.D. 13. Questa sera, mercoledì 2 settembre, Italia 1 propone gli episodi 17 e 18 della tredicesima stagione, due nuove indagini che vedranno Voight e i suoi uomini alle prese con casi complessi e situazioni destinate a mettere alla prova la squadra.
Cosa vedremo stasera in Chicago P.D. 13
Nei due appuntamenti in onda questa sera, l'Unità Intelligence si troverà ad affrontare casi complessi che metteranno a dura prova la tenuta della squadra e la fiducia tra i suoi componenti. Dal saggio utilizzo degli informatori sotto copertura fino ai fantasmi del passato che riaffiorano nella vita dei protagonisti, l'azione non mancherà di intrecciarsi con le vicende personali degli agenti del Distretto 21.
Episodio 17: Partners
Hank Voight assiste per caso al furto a mano armata di un bancomat in pieno giorno. La banda responsabile opera con estrema precisione: usa camion rubati per sradicare i bancomat e fuggire in pochissimi minuti. Tracciando un segnale GPS, Voight si imbatte in Rabbit, un suo vecchio informatore che lavora come scassinatore per la banda. Voight decide di rimetterlo sotto copertura per risalire ai vertici dell'organizzazione, ma l'operazione diventa ad alto rischio
Durante l'incursione l'audio del microfono si interrompe e nascono forti tensioni tra Voight ed Eva Imani, l'agente entrata in squadra all'inizio della stagione, che mette in dubbio la gestione del caso. Si scopre poi che Rabbit ha sabotato la cimice per proteggere uno dei membri della banda.
Episodio 18: Il fiume malvagio
Una violenta sparatoria scoppiata durante una festa in una casa di periferia porta l'Unità Intelligence a indagare su un caso che si rivela legato a un inquietante segreto familiare. Nel frattempo, Kevin Atwater affronta un importante punto di svolta e un dilemma sul piano personale.
Parallelamente, Adam Ruzek comincia a fare chiarezza su alcuni vecchi ricordi dopo aver trovato delle videocassette VHS tra gli effetti personali di suo padre Bob. La ricerca di indizi su un omicidio irrisolto del passato si intreccia con il peggioramento delle condizioni di salute del padre, malato di demenza.