Chicago Fire, Med e PD stasera su Italia 1 si uniscono in una serata evento: trame del crossover

Un'emergenza in aeroporto dà il via a una storia che attraversa tre serie e coinvolge vigili del fuoco, medici e poliziotti. Ecco cosa succede nei tre episodi della serata evento di One Chicago.

Questa sera, mercoledì 19 agosto alle 21:20 circa su Italia 1, torna l'universo One Chicago, con le nuove stagioni di Chicago Fire e Chicago Med e Chicago PD. Questa volta i vigili del fuoco della 51, i medici del Gaffney Chicago Medical Center e l'intelligence Unit guidata da Hank Voight saranno coinvolti in un'emergenza che metterà a dura prova tutta la città. È infatti arrivato il momento del nuovo, attesissimo crossover di One Chicago, intitolato La resa dei conti: tre episodi, tre squadre, un'unica grande storia che attraverserà l'universo creato da Derek Haas, Michael Brandt e Dick Wolf.

One Chicago: gli episodi del 19 agosto

Un'emergenza ad alta tensione coinvolgerà vigili del fuoco, medici e poliziotti di Chicago, costringendoli a unire le forze. Il nuovo crossover di One Chicago, La resa dei conti, si svilupperà attraverso tre episodi, tra pericoli, misteri e una corsa contro il tempo per salvare quante più vite possibile.

Parte I: Chicago Fire - La resa dei conti, Parte I

La Caserma 51 viene inviata d'urgenza all'aeroporto per l'atterraggio di emergenza di un aereo passeggeri che ha perso improvvisamente i contatti radio a metà volo. All'interno dell'aereo, la squadra scopre uno scenario drammatico: passeggeri e equipaggio sono stati uccisi da una potente e sconosciuta tossina diffusa a bordo.

Oliver Platt nel ruolo del dottor Daniel Charles

Kelly Severide riesce a recuperare il registratore video di bordo prima di un'evacuazione d'emergenza e trae in salvo l'unica sopravvissuta, una donna incinta. Il panico si sposta poi al centro medico/obitorio, dove un finto operatore appicca un incendio per distruggere le prove e intrappola Severide e altri membri dei soccorsi.

Parte II: Chicago Med - La resa dei conti, Parte II

I medici del Gaffney Medical Center affrontano l'ondata di intossicati e le vittime scampate all'incidente aereo. Dean Archer, Hannah Asher e Mitch Ripley cercano di scoprire la natura esatta dell'agente tossico prima che sia troppo tardi, mentre la donna incinta tratta da Severide entra improvvisamente in travaglio.

La situazione precipita con l'allarme isolamento e la quarantena d'emergenza che bloccano medici e paramedici (tra cui Violet e Novak) per prevenire la diffusione della tossina. L'indagine medica conferma che non si è trattato di un guasto o un incidente chimico, ma di un attacco intenzionale con un agente tossico.

Hank Voight interpretato da Jason Beghe, Jay Halstead interpretato da Jesse Lee Soffer e Hailey Upton interpretata da Tracy Spiridakos.

Parte III: Chicago P.D. - La resa dei conti, Parte III

L'Intelligence guidata da Hank Voight assume il controllo delle indagini per trovare i responsabili dell'attacco. La squadra si ritrova a dover operare sotto lo stretto controllo dell'FBI, scoprendo che la vicenda è collegata a un'indagine federale già in corso su una rete criminale.

Con l'aiuto dei vecchi colleghi Jay Halstead e Hailey Upton (di ritorno per supportare l'operazione d'emergenza), la polizia di Chicago segue la pista del contrabbando per rintracciare gli autori del bombardamento chimico prima che possano colpire di nuovo.