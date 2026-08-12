Chicago PD 13, stasera su Italia 1: Torres e Atwater davanti a una svolta

Questa sera, mercoledì 12 agosto, su Italia 1, torna l'appuntamento con Chicago P.D.. A partire dalle 21:20 circa, la rete propone tre episodi inediti della tredicesima stagione della serie poliziesca ambientata nell'Intelligence Unit guidata da Hank Voight.

La serata sarà particolarmente importante per alcuni dei protagonisti della squadra. Le nuove puntate porteranno infatti Dante Torres a confrontarsi con una profonda crisi personale, mentre Kevin Atwater dovrà gestire una delicata operazione sotto copertura proprio mentre riceverà una notizia destinata a cambiare la sua vita privata. Spazio anche a Eva Imani, il cui passato tornerà a intrecciarsi con un'indagine particolarmente dolorosa.

Chicago P.D. 13 su Italia 1: cosa succede nelle nuove puntate

Questa sera andranno in onda gli episodi 10, 11 e 12 della tredicesima stagione, intitolati rispettivamente Fede, In arrivo e Scomparsi, i titoli originali sono rispettivamente Faith, On the Way e Missing.

LaRoyce Hawkins (nel ruolo dell'ufficiale Kevin Atwater) e Arienne Mandi (nel ruolo di Eva Imani)

Le tre puntate uniranno come sempre e indagini dell'Intelligence Unit alle vicende personali degli agenti. Al centro ci saranno soprattutto Torres, Atwater e Imani, alle prese con situazioni destinate a mettere alla prova le loro convinzioni e i loro rapporti personali.

Episodio 10: Fede

Il primo episodio della serata si concentra su Dante Torres, che sta attraversando un momento particolarmente difficile. Il detective è infatti alle prese con una profonda crisi di fede e di valori e comincia a interrogarsi sul senso del proprio lavoro e sulla possibilità di continuare a credere nella giustizia.

Torres decide così di riaprire un vecchio caso irrisolto, quello di Odell Morgan, un uomo condannato ingiustamente e costretto a trascorrere sei anni in prigione. Nonostante l'ingiustizia subita, Morgan non ha mai perso la speranza e la propria fede.

Insieme alla nuova collega Eva Imani, Torres decide di approfondire la vicenda anche al di fuori dell'orario di lavoro. Le loro ricerche portano alla luce una complessa rete di segreti e corruzione all'interno del sistema.

Arienne Mandi e Benjamin Levy Aguilar

Il caso assume quindi un significato molto personale per Torres. La tenacia di Morgan e la sua capacità di non perdere la fede nonostante gli anni trascorsi in carcere spingono il detective a confrontarsi con i propri dubbi. L'indagine porterà infine alla soluzione del caso e permetterà a Torres di ritrovare, almeno in parte, la motivazione e il senso del proprio lavoro.

Episodio 11: In arrivo

Nel secondo episodio della serata sarà invece Kevin Atwater a trovarsi al centro della storia. Il detective dovrà mettere da parte la propria vita privata per affrontare una complessa missione sotto copertura nel mondo dei furti d'auto e dei carjacking legati alle bande criminali.

Atwater dovrà muoversi in un ambiente particolarmente rischioso, cercando di mantenere la propria copertura mentre l'Intelligence Unit porta avanti l'operazione. A rendere tutto ancora più complicato sarà però una visita completamente inaspettata. Nella vita di Atwater torna infatti Tasha Fox, personaggio già conosciuto dal detective e riapparso dopo la sua partenza per la Florida.

Jason Beghe interpreta Hank Voight

La donna gli farà una rivelazione destinata a sconvolgere i suoi equilibri: Tasha è incinta. Atwater dovrà quindi continuare a portare avanti la sua pericolosa missione sotto copertura mentre cerca di fare i conti con una notizia che potrebbe cambiare profondamente il suo futuro e le sue responsabilità personali.

Episodio 12: Scomparsi

La serata si conclude con un caso particolarmente delicato per l'Intelligence Unit guidata da Hank Voight. La squadra torna a occuparsi della scomparsa di un bambino, un caso rimasto irrisolto per oltre dieci anni. L'arrivo di nuovi indizi convince gli investigatori a riaprire le indagini e a cercare di ricostruire quanto accaduto.

Voight e i suoi uomini dovranno muoversi tra testimonianze, verità dolorose e possibili falsi indizi, cercando di capire quali elementi possano davvero condurre alla soluzione del mistero. L'indagine avrà però anche una forte componente personale per Eva Imani. Proprio mentre la squadra cerca di ricostruire il passato del bambino scomparso, emergono infatti nuovi dettagli sulla storia della detective.

Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Arienne Mandi e Benjamin Levy Aguilar

Il caso finirà così per toccare Imani in maniera sempre più profonda, portando alla luce aspetti del suo passato che potrebbero spiegare il forte coinvolgimento emotivo della nuova agente.