Chicago P.D. 13, stasera su Italia 1: cosa succede nei tre episodi in onda

Questa sera, mercoledì 5 agosto, su Italia 1 vanno in onda tre nuovi episodi di Chicago P.D., lo spin-off della celebre franchise One Chicago che racconta il lavoro dell'Unità Intelligence del Dipartimento di Polizia di Chicago guidata da Hank Voight. Nel nuovo triplo appuntamento della stagione 13 torna il caso Raymond Bell, mentre Voight deve fare i conti con una minaccia legata al suo passato.

Chicago P.D. 13, cosa succede nel triplo appuntamento di stasera

I tre episodi in programma porteranno avanti alcune delle storyline più importanti della stagione. La squadra di Voigh continuerà a dare la caccia a Raymond Bell, mentre Voight dovrà cercare di scoprire chi si nasconde dietro i messaggi intimidatori che ha ricevuto. Nel frattempo, Eva Imani si spingerà oltre i limiti pur di salvare una ragazza coinvolta nel caso, mentre Platt sarà al centro di una nuova vicenda che metterà alla prova il suo senso del dovere.

Episodio 7: Reazioni incontrollate

Un'irruzione violenta in una casa porta il gruppo investigativo a riaprire un'inchiesta collegata a una figura inquietante del passato. Voight scopre che i suoi sospetti erano fondati e la squadra torna sulle tracce di Raymond Bell, un uomo legato a una serie di eventi misteriosi e criminali.

LaRoyce Hawkins nei panni dell'agente Kevin Atwater

L'indagine coinvolge anche Eva Imani, che segue una pista personale e decide di agire anche contro il parere della squadra. Nel frattempo, Voight riceve un'inquietante fotografia risalente alla sua infanzia: un ricatto che lo porta sempre più vicino a identificare la persona che lo ha preso di mira.

Episodio 8: Nata nel terrore

L'Unità Intelligence continua l'indagine su Raymond Bell, cercando di raccogliere prove sufficienti per fermarlo. La squadra si concentra sempre di più sulla famiglia Bell e sui segreti nascosti dietro alcune sparizioni e morti sospette.

L'agente Eva Imani cerca di salvare Julie introducendosi nella casa di Raymond Bell, ma la missione prende una piega drammatica. Durante le perquisizioni emergono dettagli raccapriccianti che confermano la pericolosità del criminale, costringendo la squadra a una corsa contro il tempo per liberare sia la ragazza sia la stessa Imani. Nel frattempo, Voight scopre finalmente chi lo sta perseguitando.

Jason Beghe e Arienne Mandi

Episodio 9: Eroi

L'episodio è incentrato su Trudy Platt che decide di aiutare una persona legata al suo passato. La sua ex allieva McKay la contatta chiedendole aiuto per fermare e incastrare un noto narcotrafficante, Adrian Rodriguez.

Quello che inizialmente sembra un semplice favore si trasforma rapidamente in una situazione complessa e pericolosa, coinvolgendo l'intero distretto. Platt dovrà dimostrare ancora una volta il suo coraggio e la sua capacità di proteggere chi si trova in difficoltà.