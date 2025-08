Chicago PD 12 stasera su Italia 1: trama, cast e anticipazioni delle puntate del 4 agosto

Stasera dalle 21:20, vanno in onda due episodi inediti della serie creata da Dick Wolf: Cook rischia tutto per un rapimento, Adam Ruzek è sulle tracce di un serial killer-

Questa sera su Italia 1, a partire dalle 21:20 circa torna Chicago PD, una delle serie poliziesche più longeve degli ultimi anni. Mediaset manderà in onda due episodi inediti della dodicesima stagione: anticipazioni del 4 agosto: l'agente Cook si impegna a salvare una famiglia rapita, arrivando a offrire i propri soldi per il riscatto, l'agente Ruzek trova una ragazza illesa sulla scena di un duplice omicidio e scopre che è nel mirino di un serial killer.

Chicago PD: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

Creata da Dick Wolf, la mente dietro l'intero franchise One Chicago, con il contributo creativo di Haas, Brandt e Olmstead, la serie segue le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia della Windy City. Chicago PD si concentra su due gruppi: gli agenti in uniforme che pattugliano le strade e, soprattutto, l'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight. Quest'ultima si occupa dei crimini più gravi, come omicidi, traffico di droga e crimine organizzato, spesso operando al limite delle regole per assicurare la giustizia in una città difficile.

Episodio 9: Amici e familiari

L'agente Kiana Cook si ritrova coinvolta in un caso di rapimento ad alto rischio che riguarda una famiglia benestante. Il caso tocca corde personali quando un uomo in fin di vita rivela che la sua famiglia è stata presa, e Cook, spinta da un forte senso del dovere, promette di trovarli.

Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

La squadra si lancia in una corsa contro il tempo, con Cook che arriva persino a offrire fondi personali per il riscatto, mentre Voight coinvolge DC Reid nelle indagini. La dedizione di Cook al caso - inclusa la decisione di riallacciare i rapporti con la madre da cui si era allontanata - dimostra il suo impegno verso il lavoro e le fa guadagnare l'accettazione da parte della squadra.

Episodio 10: Zoe

L'agente Adam Ruzek si imbatte in una giovane ragazza che si fa chiamare Zoe, ma che in realtà non si chiama così. La trova illesa, ma apparentemente ignara della violenza avvenuta nell'abitazione, dove una madre e suo figlio sono stati brutalmente uccisi. Le indagini portano ben presto alla scoperta di un inquietante legame: la squadra capisce di trovarsi di fronte a un serial killer che prende di mira madri single e i loro bambini, e che Zoe potrebbe essere la prossima vittima.

Mentre cerca di proteggerla e di dare un volto all'assassino, Ruzek si trova ad affrontare anche una difficile situazione personale: il progressivo declino della salute mentale di suo padre. L'episodio mette in luce il profondo coinvolgimento emotivo dell'agente, diviso tra il senso del dovere e le sfide familiari, mentre si batte per impedire al killer di colpire ancora.

LaRoyce Hawkins interpreta l'Agente Kevin Atwater

Cast della dodicesima stagione

Jason Beghe nei panni del Sergente Hank Voight

Patrick John Flueger nel ruolo dell'Agente Adam Ruzek

Marina Squerciati come Agente Kim Burgess

LaRoyce Hawkins che interpreta l'Agente Kevin Atwater

Amy Morton nel ruolo del Sergente Trudy Platt

Benjamin Levy Aguilar nei panni dell'Agente Dante Torres

Toya Turner interpreta l'Agente di pattuglia Kiana Cook.

Shawn Hatosy si unisce nel ruolo del Vice Capo Charlie Reid.

Dove vedere Chicago PD stasera

Le nuove puntate andranno in onda su Italia 1 stasera, lunedì 4 agosto 2025, dalle 21:20. Se non sarà possibile seguirli in TV, le azioni e i drama del Distretto 21 sono disponibili in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity dove è stato caricato il promo degli episodi.