Chicago Med 11 stasera su Italia 1: il dramma di Archer e il segreto di Frost

Stasera, giovedì 20 agosto, torna su Italia 1 l'appuntamento con Chicago Med 11. A partire dalle 21:30, il medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center propone due nuovi episodi, Colpi di scena e Il peso della vita, che porteranno al centro della storia casi medici delicati e importanti sviluppi personali per i protagonisti. Creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, la serie rappresenta il terzo capitolo del celebre universo One Chicago nato con Chicago Fire. Ecco le trame di questa sera.

Chicago Med 11, le trame degli episodi 14 e 15 in onda stasera su Italia 1

I nuovi episodi di Chicago Med 11 saranno ricchi di casi delicati e svolte personali. Archer si trova davanti a un caso che lo porta a riflettere sul futuro e sulla paternità, mentre Frost deve affrontare una rivelazione dolorosa legata alla sua famiglia. Non mancheranno inoltre diagnosi sorprendenti, relazioni segrete e decisioni difficili per i medici del Gaffney.

Episodio 14 - Colpi di scena: il giorno di San Patrizio al Gaffney Chicago Medical Center

Durante i festeggiamenti di San Patrizio, Archer e Lenox si occupano di due amici rimasti feriti. Uno dei due sostiene di essere affetto da un tumore al cervello terminale e racconta di voler realizzare una lista dei desideri. La verità, però, è molto diversa: l'uomo è in remissione e ha inventato la storia della malattia per riuscire a stringere amicizia.

Jessy Schram nel ruolo della dottoressa Hannah Asher

La situazione precipita quando l'altro paziente muore per alcune complicazioni. Archer e Lenox devono quindi intervenire per aiutare l'uomo, ormai profondamente provato dall'accaduto.

Nel frattempo, Charles e Frost seguono il caso di Emily, una paziente con una lunga storia di schizofrenia. Charles intuisce però che dietro i suoi problemi psichici potrebbe esserci una causa medica e arriva a una diagnosi sorprendente: lupus sistemico. La scoperta apre anche un difficile confronto con la sorella della donna, che detiene la sua tutela.

Sul fronte sentimentale, Asher e Ripley si occupano invece di una donna incinta convinta di non avere avuto rapporti da oltre un anno. Il caso porta alla luce una particolare forma di parasonnia sessuale, legata ai farmaci per il sonno assunti dalla paziente durante il difficile periodo del divorzio.

Darren Barnet nel ruolo del dottor John Frost insieme a Tamlyn Tomita nel ruolo di Celeste Frost

Intanto, Lenox confida a Sharon Goodwin la sua relazione segreta con Ripley. Nonostante le regole dell'ospedale, i due continuano però a frequentarsi.

Episodio 15 - Il peso della vita: Archer pensa al futuro mentre Frost scopre una dolorosa verità

Nel secondo episodio, Archer assiste Jeremy, un giovane padre malato terminale di cancro che vuole riuscire a vivere abbastanza a lungo da assistere alla nascita della figlia. Quando la moglie entra in travaglio, la bambina nasce senza complicazioni e Archer decide di aiutare il padre a creare un ultimo ricordo speciale.

Il medico organizza infatti un piccolo ballo padre-figlia nella stanza d'ospedale. Il momento emozionante porta Archer a riflettere sulla propria età e sul futuro bambino che sta per arrivare nella sua vita.

Oliver Platt nel ruolo del dottor Daniel Charles e Manish Dayal in quello del dottor Theo Rabari

Anche Charles affronta un caso particolare. La sua paziente Gail, affetta da una rara malattia degenerativa, offre al Gaffney una donazione milionaria per la ricerca, ma pone una condizione: vuole avere la certezza che possa essere trovata una cura. Di fronte all'impossibilità dei medici di darle questa garanzia, la donna affida la propria decisione alla risposta di una Palla 8 Magica e alla fine rinuncia alla donazione. Per Charles arriva inoltre una proposta inattesa per una cattedra universitaria.

La situazione più delicata riguarda però Frost. I suoi genitori tornano al Gaffney e il medico scopre che il padre ha un tumore alla colonna vertebrale, una malattia che l'uomo ha tenuto nascosta per mesi. La rivelazione costringe Frost a confrontarsi con il difficile rapporto con la propria famiglia e con le ferite del passato.