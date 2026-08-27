Chicago Med 11 stasera su Italia 1: Charles lotta tra la vita e la morte

Stasera, giovedì 27 agosto, torna su Italia 1 l'appuntamento con Chicago Med 11. A partire dalle 21:30 circa, il medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center prosegue con tre nuovi episodi, tra emergenze mediche, drammi personali e importanti svolte per i protagonisti. Al centro della serata ci sarà soprattutto Daniel Charles, la cui situazione prenderà una piega drammatica.

Chicago Med 11, le trame degli episodi in onda stasera su Italia 1

Charles entra in una profonda crisi psicologica dopo una telefonata alla linea suicidi e finisce per crollare e ha un ictus e, mentre lotta tra la vita e la morte, rivive il proprio passato e affronta i suoi sensi di colpa. Ripley inizia a preoccuparsi seriamente per Lenox e per il suo comportamento sempre più rischioso.

Episodio 16 - Il libro di Charles

Charles è il protagonista assoluto dell'episodio. Durante il suo volontariato presso una linea telefonica per la prevenzione dei suicidi, riceve la chiamata di Gio, un uomo distrutto dopo aver causato accidentalmente la morte della propria fidanzata. Gio rivela di avere una pistola e poi interrompe bruscamente la telefonata, lasciando Charles tormentato dal dubbio che possa essersi tolto la vita.

Oliver Platt nel ruolo del dottor Daniel Charles

La situazione pesa enormemente sullo psichiatra e, durante la giornata al Gaffney, Charles perde progressivamente il controllo. Deve affrontare diversi casi difficili, una discussione con Anna, sua figlia, e uno scontro molto duro con Sharon Goodwin. Inoltre, scopre casualmente che Ripley e Lenox hanno una relazione segreta.

La tensione raggiunge il culmine quando Charles crolla nel suo ufficio e chiede aiuto. L'episodio si conclude quindi con un cliffhanger drammatico sulle sue condizioni di salute.

Episodio 17 - Stati di alterazione

L'episodio riparte direttamente dal drammatico finale del precedente: Charles ha avuto un ictus e viene soccorso al Gaffney. Mentre è privo di sensi, vive una sorta di viaggio attraverso i ricordi della propria vita.

Darren Barnet nel ruolo del dottor John Frost mentre visita un paziente nell'episodio Le cose non dette

Nel suo stato alterato, Charles incontra persone importanti del suo passato - tra cui sua madre, Ripley, Cece, Robin, Susan, Lucia e Suzie - che lo costringono a confrontarsi con errori, sensi di colpa e questioni che ha cercato di ignorare per anni. In particolare, Suzie lo mette davanti a un problema personale che Charles non ha mai voluto veramente affrontare.

Nel frattempo, al Gaffney, i medici fanno tutto il possibile per salvare la vita di Charles, mentre gli altri personaggi devono fare i conti con la possibilità concreta di perderlo. La trama dell'episodio ruota quindi molto più attorno alla sua dimensione psicologica ed emotiva che ai normali casi medici. La sinossi ufficiale conferma che il team lotta per salvare uno dei propri colleghi in condizioni critiche.

Episodio 18 - Le cose non dette

Dopo la crisi di Charles, la serie torna a concentrarsi maggiormente sul resto del personale del Gaffney. Un terribile incidente stradale coinvolge una famiglia con conseguenze devastanti e mette i medici davanti a una situazione estremamente difficile. il signor Bennett perde sia la moglie sia la figlia, rendendo il caso particolarmente doloroso anche per lo staff.

S. Epatha Merkerson, nel il ruolo di Sharon Goodwin

Parallelamente, la situazione tra Ripley e Lenox diventa sempre più complicata. Ripley è sempre più preoccupato per il comportamento di Lenox, che sta diventando pericolosamente impulsivo e spericolato. Il problema è legato anche al fatto che Lenox continua a tenere nascosta la propria diagnosi e sembra utilizzare la relazione fisica con Ripley come modo per evitare di affrontare i propri sentimenti. Ripley, invece, si rende conto di provare qualcosa di più profondo per lei.

C'è inoltre una storyline importante riguardante Sharon Goodwin e suo figlio David: viene introdotto Spencer, il padre biologico di David. L'incontro tra Spencer e David non va affatto come sperato e porta a un duro confronto tra Spencer e Sharon.