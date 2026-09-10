Chicago Med 11, stasera su Italia 1 il finale di stagione: cosa vedremo

Questa sera, giovedì 10 settembre, a partire dalle 21:20 circa su Italia 1, appuntamento con Chicago Med. La prima serata sarà dedicata agli ultimi tre episodi dell'undicesima stagione, che porteranno a conclusione le principali storyline sviluppate nel corso della stagione.

Sarà quindi una serata particolarmente importante per i fan del medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center, con tre appuntamenti che metteranno i protagonisti davanti a nuove emergenze, casi medici complessi e importanti questioni personali.

La buona notizia, però, è che non si tratta di un addio alla serie: Chicago Med tornerà infatti con una dodicesima stagione, già ufficialmente rinnovata da NBC insieme alle altre serie del franchise One Chicago.

Luke Mitchell e Sarah Ramos

Chiago Med: Cosa vedremo questa sera

La serata si aprirà con Strategie di fuga, episodio incentrato in particolare su Hannah Asher e Caitlin Lenox. Si passerà poi a È scoppiato l'inferno, una puntata dal ritmo decisamente più concitato, con il Gaffney alle prese con un'emergenza di grandi proporzioni. Infine arriverà Il cielo ci aiuti, il ventunesimo e ultimo episodio della stagione, che riporterà al centro dell'attenzione Hannah e John Frost. Ecco, senza anticipare gli sviluppi più importanti, cosa ci aspetta nei tre episodi.

Episodio 19 - "Strategie di fuga"

Nel primo dei tre episodi della serata, Hannah Asher si trova a occuparsi di una paziente alle prese con un parto difficile e complicato. Il caso assume presto una dimensione personale per la dottoressa, costringendola a confrontarsi con alcuni aspetti del proprio passato.

Anche Caitlin Lenox viene coinvolta in una situazione che va oltre la normale routine del Gaffney. Suo fratello Kip arriva infatti in ospedale per chiederle aiuto dopo che un suo collega è rimasto ferito sul lavoro.

Oliver Platt nel ruolo del dottor Daniel Charles

Episodio 20 - "È scoppiato l'inferno"

Il secondo appuntamento della serata porta il Gaffney nel pieno di una situazione di emergenza. Una rivolta in carcere provoca un grande afflusso di feriti al pronto soccorso, mettendo a dura prova medici e infermieri.

Con il reparto completamente sotto pressione, il personale deve riuscire a gestire contemporaneamente numerosi pazienti e situazioni mediche particolarmente delicate. Parallelamente, Sharon Goodwin e Daniel Charles sono impegnati nella preparazione di una riunione del consiglio di amministrazione dall'importanza considerevole. La vicenda istituzionale procede quindi parallelamente al caos che sta travolgendo il pronto soccorso.

Episodio 21 - "Il cielo ci aiuti"

La gravidanza di Hannah Asher arriva a un momento decisivo. Dopo aver fatto nascere con un parto cesareo il bambino di Olivia, Hannah si prepara ad affrontare un altro momento delicatissimo: insieme a Lovell entra infatti in sala parto per far nascere la sua bambina. La situazione si rivela particolarmente impegnativa, mettendo alla prova Hannah sia dal punto di vista professionale sia emotivo, soprattutto dopo il percorso che ha caratterizzato la sua gravidanza nel corso della stagione.

S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin

Nel frattempo, Daniel Charles rifiuta il posto da primario, mentre Archer viene preso in ostaggio da Wyet, intenzionato a raggiungere Isaac, ormai clinicamente morto. La situazione si fa sempre più tesa proprio mentre Miranda non sembra disposta a rimandare la riunione del Consiglio.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le condizioni di James, il padre di Frost, che continuano ad aggravarsi. Il giovane medico si trova così ad affrontare una situazione familiare sempre più difficile, mentre al Gaffney le vicende professionali e personali dei protagonisti arrivano a un punto cruciale.

Essendo il finale dell'undicesima stagione, l'episodio riprende e porta avanti diverse delle storyline sviluppate nelle puntate precedenti, dando ampio spazio ai personaggi principali e alle loro vicende personali e professionali.