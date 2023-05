Chicago Fire: Taylor Kinney non sarà nel finale di stagione, torna Jesse Spencer

Nonostante le speculazioni dei fan, la star di Chicago Fire Taylor Kinney non apparirà nel finale dell'undicesima stagione.

Come riportato in esclusiva da Deadline, il personaggio preferito dai fan, che interpreta Kelly Severide, è in congedo da gennaio per questioni personali. Jesse Spencer, che ha interpretato Matt Casey al fianco di Kinney per 10 stagioni, è tornato all'inizio di questa stagione e sarà nuovamente guest star nel finale.

Kinney ha interpretato il ruolo del pompiere Kelly Severide sin dal lancio dello show nel 2012. Spencer ha originariamente lasciato la serie nel 200° episodio di Chicago Fire, andato in onda nell'ottobre 2021. Il suo personaggio era diretto in Oregon per prendersi cura dei figli del suo defunto migliore amico Andy Darden e per dare un tentativo a una relazione a distanza con Sylvie Brett (Kara Kilmer).

Lo scorso aprile, Casey - ora a capo di una task force top-secret - è tornato a casa per scegliere un rappresentante locale - qualcuno di cui si fida - per tenere le redini della situazione a Chicago.

"Ho sempre detto a [il co-creatore della serie] Derek Haas che se ci fossero stati degli episodi che riteneva appropriati per il mio ritorno, allora sarei stato assolutamente disponibile a farlo", aveva dichiarato Spencer a proposito del suo ritorno nello show.