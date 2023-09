Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 21 settembre

Stasera, 21 settembre, a partire dalle 21:20, Italia 1 presenta i due episodi finali della stagione undici della serie Chicago Fire, seguiti da due episodi di Chicago Med, entrambe facenti parte dell'universo televisivo di Chicago creato da Dick Wolf, noto anche per Chicago PD, trasmesso anch'esso su Italia 1. Di seguito, troverete le trame e il cast dei principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione.

Episodi del 21 settembre 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 21 - Cambio di programma

Carver viene sospeso dal Dipartimento Affari Interni a seguito dell'accusa di aver aggredito Shep. Boden affida il suo caso all'avvocato Mike Knowles, ma la situazione si complica rapidamente, spingendo Carver a prendere in mano la sua difesa. Nel frattempo, Brett è ossessionata dal destino del neonato che ha contribuito a salvare insieme a Violet, mentre Cruz viene a conoscenza di una notizia inaspettata riguardante Severide.

Stagione 11 - Episodio 22 - Premonizioni

Brett cerca di persuadere Amber a rivendicare la custodia della bambina in modo da poter successivamente procedere con l'adozione. Nel frattempo, Kidd fa una scoperta sconvolgente durante un'operazione di emergenza: trova un proiettile che potrebbe essere collegato alle minacce provenienti da gruppi anti-governativi. Casey arriva a Chicago per offrire il suo supporto, mentre Herrmann rimane perplesso dalla rivelazione di una chiromante.

Cast:

Chicago Med

Chicago Med è una serie televisiva ambientata nell'ambiente dell'ospedale Gaffney Chicago Medical Center e segue le vite e le sfide del personale medico, compresi i dottori, gli infermieri e altri professionisti sanitari, mentre lavorano per salvare vite e curare pazienti. La trama della serie si concentra sulle storie mediche affrontate dall'equipe dell'ospedale, che spaziano dalle emergenze mediche quotidiane ai casi più complessi e impegnativi.

Chicago Med è stata rinnovata per una nona stagione

Episodi del 21 settembre 2023: Trama

Stagione 8 - Episodio 10 - Il cambiamento aiuta

Il dottor Charles e la dottoressa Cuevas si occupano di Alexander, un giovane autistico, mentre sua nonna è ricoverata al Med a causa di una frattura al bacino e un cancro allo stadio terminale. Temendo per il futuro del nipote, visto che lei ha pochi mesi di vita, cercano una soluzione. Nel frattempo, Will cerca di convincere Sophia, una giovane paziente con problemi cardiaci, a sottoporsi a un intervento chirurgico, ma lei rifiuta per paura di compromettere la sua carriera sportiva. Jack Dayton, un suo idolo, la persuade a cambiare idea. Crockett si occupa di Roy, un paziente con il morbo di Crohn, e riesce a eseguire un complesso intervento di ricostruzione dell'esofago con successo grazie all'aiuto della tecnologia avanzata. Alexander viene affidato a una tutrice temporanea. Nel frattempo, Hannah e Justin sono alla ricerca di Tiffany, una donna incinta scomparsa nei boschi dopo un incidente d'auto.

Stagione 8 - Episodio 11 - Non è quello che sembra

Maggie e Halstead si impegnano ad assistere un sospettato di omicidio collegato a una rapina. Nel frattempo, Asher e Archer utilizzano un innovativo programma di intelligenza artificiale per affrontare il problema dell'abuso di oppiacei.

Cast: