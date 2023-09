Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 14 settembre

Stasera, 14 settembre, a partire dalle 21:20, Italia 1 presenta due nuovi episodi della stagione undici della serie Chicago Fire, seguiti da due episodi di Chicago Med, entrambe facenti parte dell'universo televisivo di Chicago creato da Dick Wolf, noto anche per Chicago PD, trasmesso anch'esso su Italia 1. Di seguito, troverete le trame e il cast dei principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago Fire

Chicago Fire è stata creata da Michael Brandt e Derek Haas. La serie statunitense segue le vite personali e professionali dei membri della squadra dei vigili del fuoco e dei paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago. La trama ruota attorno alle sfide che affrontano nel combattere gli incendi, salvare vite e gestire situazioni di emergenza, mentre affrontano anche le dinamiche interne del dipartimento e le loro relazioni personali. La NBC ha rinnovato Chicago Fire per una dodicesima stagione.

Episodi del 14 settembre 2023: Trama

Stagione 11 - Episodio 19 - Colpire in alto

La Squadra 51 risponde a una chiamata per spegnere un incendio causato da uno stoccaggio improprio di sostanze chimiche. Boden, che aveva già denunciato più volte l'azienda responsabile dello stoccaggio illegale, decide di portare avanti la sua causa, ma dovrà confrontarsi con un influente membro dell'amministrazione comunale. Nel frattempo, Gallo decide di ospitare Lacey a casa sua, mentre Brett deve organizzare uno spettacolo di magia.

Stagione 11 - Episodio 20 - Vietato sbagliare

Brett e Violet riescono a salvare la vita di una neonata avvolta nel sacco amniotico, anche se il kit ginecologico necessario non era disponibile a causa dell'omissione dei paramedici del turno precedente. In merito a questo episodio, Brett minaccia di abbandonare la caserma a meno che non venga presa una seria azione nei confronti del paramedico responsabile. Nel frattempo, Kylie è alle prese con l'esame per diventare vigile del fuoco, mentre Cindy suggerisce a Herrmann di praticare la meditazione per gestire il suo temperamento collerico.

Cast:

Su Mediaset Infinity la clip con il promo del doppio appuntamento di Chicago Fire

Chicago Med

Chicago Med è una serie televisiva ambientata nell'ambiente dell'ospedale Gaffney Chicago Medical Center e segue le vite e le sfide del personale medico, compresi i dottori, gli infermieri e altri professionisti sanitari, mentre lavorano per salvare vite e curare pazienti. La trama della serie si concentra sulle storie mediche affrontate dall'equipe dell'ospedale, che spaziano dalle emergenze mediche quotidiane ai casi più complessi e impegnativi.

Chicago Med è stata rinnovata per una nona stagione

Episodi del 14 settembre 2023: Trama

Stagione 8 - Episodio 08 - Ognuno ha la propria battaglia

In ospedale arriva un nuovo specializzando, il dottor Lieu, che, insieme a Will, si prende cura di Lydia, una ragazza che necessita di un trapianto di fegato. Nel frattempo, Hannah e Nellie cercano di assistere Gloria, una giovane che teme di essere stata vittima di un'aggressione sessuale, ma a causa della droga non ricorda nulla dell'evento. Ethan, Charles e Archer offrono supporto a Buddy, un paziente senzatetto, e scoprono che è stato vittima di una frode. Goodwin, con l'aiuto di Crockett, cerca un contributo finanziario da parte di Jack Dayton per l'acquisto di attrezzature per la risonanza magnetica nelle sale operatorie.

Stagione 8 - Episodio 09 - Un nuovo inizio

Ethan comunica a Goodwin la sua intenzione di lasciare il Chicago Med per concentrarsi sulla clinica mobile insieme ad April. Nel frattempo, Charles fa la conoscenza di una donna in un locale, rimanendo affascinato dalla sua abilità nel cantare. Quando si avvicina a lei per complimentarsi, scopre che si tratta di Lilian, la donna che solitamente pulisce il suo ufficio in ospedale. Jack Dayton fa una donazione importante al Chicago Med 2.0. Archer e Charles si occupano di Paul, un paziente che sembra manifestare sintomi di Alzheimer, ma in realtà si tratta di un'infiammazione cerebrale che può essere curata.

Cast: