Chicago Fire, una star lascia la serie dopo soli sei episodi

La settimana scorsa i fan di Chicago Fire hanno subito un duro colpo: l'ultimo episodio andato in onda ha infatti confermato l'uscita di scena di un'altra star.

Rome Flynn, che interpreta Derick Gibson, è stato escluso da Chicago Fire nell'episodio del 27 marzo. Ciò che ha reso questa uscita di scena particolarmente sorprendente, rispetto agli altri addii nella serie, è che Flynn ha debuttato in Chicago Fire all'inizio della stagione 12.

Flynn si era unito al cast all'inizio della stagione 12 di Chicago Fire nel ruolo di Derrick Gibson, personaggio unitosi alla squadra del Camion 51 dopo un misterioso passato da pugile dilettante. Tutti gli indizi lasciavano presagire che sarebbe diventato un personaggio fisso della serie, ma Derrick è stato messo da parte dopo appena sei apparizioni in questa stagione.

L'episodio del 27 marzo, intitolato "All the Dark", ha visto il personaggio, in preda a un esaurimento nervoso, rivelare di essere in crisi di astinenza da farmaci. A quel punto ha lasciato la caserma per entrare in un programma di cura senza più tornare nei prossimi episodi.

Dopo la messa in onda dell'episodio, Flynn è intervenuto sui social per confermare che non avrebbe più fatto parte del cast di Chicago Fire. Ha postato diverse foto di sé in costume di scena su Instagram, insieme alla didascalia: "Si chiude il sipario su Chicago Fire".

Chicago Fire: spinoff in arrivo?

Non è stata fornita una ragione specifica per l'uscita di scena di Flynn, ma l'attore ha chiarito che non è stata una sua decisione. Nella sua prima vera dichiarazione dopo l'addio, Flynn ha rivelato di essere rimasto "triste nel vedere" Gibson fuori dallo show. Il network e il team creativo di Chicago Fire non hanno rivelato se ci fosse una ragione specifica per la rapida conclusione dell'arco narrativo di Derrick Gibson.

"Proprio come tutti i fan, mi è dispiaciuto vedere Gibson andarsene", ha dichiarato Flynn in una dichiarazione a Variety. "Era un personaggio che mi è piaciuto molto interpretare. Ho avuto un'esperienza meravigliosa durante il mio periodo in Chicago Fire e ho un grande rispetto per il cast e la troupe e spero di collaborare di nuovo con Dick Wolf quando sarà il momento giusto".