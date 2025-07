Chicago Fire 13, stasera su Italia 1: trama, cast e anticipazioni delle puntate del 25 luglio

Stasera su Italia 1 dalle 21:20 verranno trasmessi due nuovi episodi della serie, le anticipazioni: Kidd è preoccupata per Carver e Mouch e Novak ha un'idea per aiutare le vittime delle emergenze.

Stasera, venerdì 25 luglio, su Italia 1, a partire dalle 21:20, torna la tredicesima stagione di Chicago Fire con due episodi inediti. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. Questa sera Severide si imbatte in un carico di armi illegali dopo aver spento un incendio e Pascal collabora con gli Affari Interni per incastrare Bishop.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

La serie è un avvincente drama procedurale che esplora le vite professionali e personali di coraggiosi vigili del fuoco, paramedici e personale di soccorso della Caserma 51 di Chicago. Chicago Fire si addentra nelle sfide quotidiane e nei pericoli che affrontano, dalle emergenze mozzafiato alle complesse dinamiche interpersonali, mostrando il forte legame e la lealtà che unisce questi eroi mentre mettono a rischio le loro vite per proteggere la città.

Episodio 6 Uccelli predatori (Birds of Prey)

Dopo aver domato un incendio in un deposito, Severide fa una scoperta inquietante: un carico di armi illegali nascosto in un'unità di stoccaggio. Due poliziotti arrivano sulla scena, sostenendo di indagare su un'organizzazione criminale, e impediscono ai vigili del fuoco di approfondire la causa dell'incendio, sollevando sospetti. Nel frattempo, Kidd è preoccupata per lo strano comportamento di Carver, mentre Mouch si ritrova in una bizzarra battaglia con un piccione particolarmente aggressivo.

Taylor Kinney è Kelly Severide

Episodio 7 Intoccabili (Untouchable)

Severide e Pascal uniscono le forze con gli Affari Interni della Polizia di Stato per incastrare Bishop. Il loro primo passo è interrogare la vittima dell'incendio al magazzino, che si rivela essere un informatore del poliziotto corrotto. Tuttavia, la vittima è troppo terrorizzata per parlare. Nel frattempo, Mouch è in preda all'ansia per l'imminente esame da tenente e si rifiuta di accettare i consigli di Cruz. Novak, intanto, ha in mente una proposta che potrebbe offrire un grande aiuto alle vittime delle emergenze e intende presentarla alla Robinson.

Cast della tredicesima stagione

Taylor Kinney - Kelly Severide

- Kelly Severide David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

- Joe Cruz Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

- Stella Kidd Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

- Violet Mikami Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway - Jack Damon

- Jack Damon Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal

- Comandante Dom Pascal Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak

- Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak KaDee Strickland - Monica Pascal

Christian Stolte interpreta Randy 'Mouch' McHolland

Dove vedere Chicago Fire stasera

Le nuove puntate andranno in onda su Italia 1 stasera, venerdì 25 luglio 2025, dalle 21:20. Se non è possibile seguirli in TV, le azioni e i drama della Caserma 51 sono disponibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il promo delle puntate di stasera