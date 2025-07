Chicago Fire 13, stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate dell'11 luglio

Stasera, venerdì 11 luglio, su Italia 1 inizia la tredicesima stagione di Chicago Fire con i primi tre episodi. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. Il nuovo capitolo si apre con grandi cambiamenti e nuove tensioni alla Caserma 51. L'arrivo del Comandante Dom Pascal sconvolge gli equilibri del team, mentre vecchi e nuovi legami mettono alla prova la fiducia tra i membri della squadra. Tra sfide operative, conflitti personali e dinamiche sempre più complesse, i primi episodi promettono emozioni forti e colpi di scena inaspettati.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

"Chicago Fire" è un avvincente drama procedurale che esplora le vite professionali e personali di coraggiosi vigili del fuoco, paramedici e personale di soccorso della Caserma 51 di Chicago. La serie si addentra nelle sfide quotidiane e nei pericoli che affrontano, dalle emergenze mozzafiato alle complesse dinamiche interpersonali, mostrando il forte legame e la lealtà che unisce questi eroi mentre mettono a rischio le loro vite per proteggere la città.

Episodio 01: Il Nuovo Comandante

L'arrivo del Comandante Dom Pascal alla Caserma 51 scuote gli equilibri. Con una reputazione di audacia e uno stile decisionale fermo, Pascal non nasconde la sua intenzione di rivoluzionare le cose, creando attrito immediato con una squadra ancora legata a Boden. Kidd è particolarmente in difficoltà con il cambiamento, mentre Violet tenta di ricucire il rapporto con Carver. Nel frattempo, Cruz è sempre più preoccupato dalla strana dinamica tra Severide e il nuovo arrivato, Damon.

Kelly Severide

Episodio 02: Esperienze Estreme

Durante un intervento, Damon disobbedisce agli ordini di Kidd e in seguito le mente, ma Severide scopre la verità e decide di coprire il ragazzo, nascondendo l'accaduto a Kidd. Cruz, allarmato dal comportamento di Damon e dall'atteggiamento di Severide, lo mette in guardia. Fuori servizio, Herrmann è in una divertente ricerca di un profumo speciale per sua moglie, mentre Violet continua a lottare con i suoi sentimenti irrisolti per Carver.

Episodio 03: Una Serie di Follie

Kidd affronta Pascal riguardo alle azioni di Damon, chiedendone la rimozione, ma il Comandante sfrutta la situazione per mettere ulteriormente in discussione la sua autorità. Intanto, un grave incidente durante un incendio coinvolge Ritter, e Severide inizia a indagare per scoprire le misteriose cause dietro l'accaduto.

Cast della tredicesima stagione

Taylor Kinney - Kelly Severide

- Kelly Severide David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

- Joe Cruz Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

- Stella Kidd Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

- Violet Mikami Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway -Jack Damon

-Jack Damon Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal (nuovo ingresso, sostituisce Wallace Boden come comandante della Caserma 51)

- Comandante Dom Pascal (nuovo ingresso, sostituisce Wallace Boden come comandante della Caserma 51) Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak (promossa a presenza regolare, dopo essere apparsa nella stagione precedente)

KaDee Strickland - Monica Pascal (ruolo ricorrente, interpreta la moglie separata di Dom Pascal)

Dove vedere Chicago Fire stasera

Le nuove puntata andranno in onda stasera su Italia 1 stasera, venerdì 11 luglio 2025, dalle 21:20. Se non è possibile seguirli in TV, le azioni e i drama della Caserma 51 sono disponibili in live streaming o on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo degli episodi di stasera