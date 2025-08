Chicago Fire 13, stasera su Italia 1: trama, cast e anticipazioni delle puntate 1 agosto

Stasera, venerdì 1 agosto, su Italia 1, a partire dalle 21:20, torna la tredicesima stagione di Chicago Fire con due episodi inediti. La serie fa parte del franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. Questa sera la minaccia di Junior e il dramma di una rapina costringono Cruz a confrontarsi con il proprio passato e a confidarsi con Severide per liberarsene.

Chicago Fire: la sinossi della serie e le trame degli episodi di stasera

L'avvincente serie segue le vite dei vigili del fuoco, paramedici e soccorritori della Caserma 51 di Chicago. Tra incendi, salvataggi estremi e drammi personali, i protagonisti affrontano ogni giorno pericoli e sfide con coraggio e solidarietà. Le relazioni tra i membri della squadra si intrecciano in una narrazione emozionante, dove l'azione si mescola all'umanità e al senso del dovere.

Episodio 8 - Sabbie mobili

La Caserma 51 viene sconvolta da una minaccia che riemerge dal passato di Joe Cruz. Tutto ha inizio con un ciondolo a forma di proiettile ritrovato nel suo armadietto: inizialmente sembra uno scherzo di cattivo gusto, ma ben presto si rivela essere un messaggio inquietante collegato a un evento risalente alla prima stagione. Anni fa, Cruz scelse di non salvare Flaco, leader della gang degli Insane Kings, intrappolato in un incendio.

Richard Cabral è Junior Polanco Quickstand

Ora, il cugino di Flaco, Junior, appena uscito di prigione, è deciso a vendicare quella morte. Il confronto tra lui e Cruz culmina in una drammatica resa dei conti all'interno di una chiesa. Nel frattempo, Lizzie Novak si confronta con ricordi dolorosi riemersi a causa di un tentativo di suicidio da parte di un uomo che le ricorda una ferita del suo passato. Mentre Mouch e Herrmann si preparano agli esami per la promozione, Carver si ritrova inaspettatamente a occuparsi del cane di un paziente.

Episodio 9 - Un favore

Joe Cruz si trova al centro di una situazione pericolosa e ricattatoria. Dopo aver contattato le autorità per riaprire il caso legato alla morte di Flaco, Junior torna da Cruz con un ricatto: pretende il suo aiuto per recuperare una somma di denaro rubata da un rivale, approfittando del fatto che Cruz, in quanto vigile del fuoco, può entrare facilmente nell'officina dove è nascosto il bottino.

Joe inizialmente si rifiuta, ma quando Junior lo minaccia con una pistola, è costretto a prendere parte a una rapina caotica e ad alto rischio. Nel frattempo, Mouch affronta il suo primo turno da tenente con grande senso del dovere e si impegna a onorare la memoriadi un uomo trovato morto da giorni, completamente dimenticato da tutti.

Taylor Kinney è Kelly Severide

Kelly Severide è impegnato in un corso di formazione, un'opportunità che però genera le gelosie del Capo Pascal. Parallelamente, Violet e Carver si ritrovano a flirtare e a esplorare la loro nascente attrazione tra un intervento e l'altro, scambiandosi sguardi e battute maliziose tra un intervento e l'altro.

Episodio 10 - La teoria del caos

Cruz è tormentato dal senso di colpa mentre riflette se confessare o meno alla polizia quanto accaduto con Junior, si ritrova coinvolto insieme a Severide in una nuova indagine sull'incendio che anni prima causò la morte di Flaco. Sarà proprio Severide, analizzando i fatti, a confermare che Cruz non ha alcuna responsabilità diretta. Ma il vero momento di svolta arriva quando Joe, sopraffatto dal peso che ha portato per troppo tempo, si apre con Severide

Nel frattempo, Stella Kidd rientra in servizio dopo una breve pausa e si ritrova a gestire una delicata emergenza in una scuola, dove un'esercitazione della polizia finita male ha provocato il rilascio accidentale di gas lacrimogeni. Sensibile alla situazione, Stella si prende a cuore la vicenda di una giovane insegnante profondamente demoralizzata. Ritter accusa Herrmann di avergli rovinato la valutazione come "autista privato" a causa dei troppi passaggi in macchina... salvo poi scoprire che la colpa è, in realtà, tutta sua.

David Eigenberg è Christopher Herrmann

Cast della tredicesima stagione

La nuova stagione di Chicago Fire riporta in scena i protagonisti storici della Caserma 51, affiancati da nuovi volti che arricchiscono le dinamiche del team. Scopriamo chi farà parte del cast principale in questa inedita emozionante serie di episodi.

Taylor Kinney - Kelly Severide

- Kelly Severide David Eigenberg - Christopher Herrmann

- Christopher Herrmann Joe Miñoso - Joe Cruz

- Joe Cruz Christian Stolte - Randy 'Mouch' McHolland

- Randy 'Mouch' McHolland Miranda Rae Mayo - Stella Kidd

- Stella Kidd Daniel Kyri - Darren Ritter

- Darren Ritter Hanako Greensmith - Violet Mikami

- Violet Mikami Jake Lockett - Sam Carver

- Sam Carver Michael Bradway - Jack Damon

- Jack Damon Dermot Mulroney - Comandante Dom Pascal

- Comandante Dom Pascal Jocelyn Hudon - Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak

- Paramedico Lyla 'Lizzie' Novak KaDee Strickland - Monica Pascal

Dove vedere Chicago Fire stasera

Le nuove puntate andranno in onda su Italia 1 stasera, venerdì 1 agosto 2025, dalle 21:20. Se non è possibile seguirli in TV, le azioni e i drama della Caserma 51 sono disponibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

