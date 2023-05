Chicago Fire 11: il colpo di scena finale ha diviso gli spettatori

Il finale della Stagione 11 di Chicago Fire è andato in onda la scorsa notte negli Stati Uniti e ha diviso ampiamente il pubblico di fedeli spettatori che da anni seguono questa serie procedurale e tradizionale, tra le più seguite della NBC.

ATTENZIONE: seguono spoiler sull'episodio.

Durante il finale, Mouch (interpretato da Christian Stolte, presente nella serie dal debutto nel 2012) è stato colpito da una scheggia durante una chiamata con un tiratore. Dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, la caserma dei pompieri è stata avvisata che non si trattava di un proiettile e che era vigile e si stava riprendendo.

Tuttavia, nei momenti finali dell'episodio, Herrmann (David Eigenberg) era al fianco di Mouch quando si è accorto che era pallido. Questi ha abbassato lo sguardo e ha visto che Mouch aveva avuto un'emorragia e poi si era accasciato. Mentre la macchina da presa effettuava una panoramica, è stato subito chiaro il motivo per cui il titolo dell'episodio era "Red Waterfall", poiché il sangue colava dal lato del letto d'ospedale di Mouch.

Mentre il finale ha riportato in scena Jesse Spencer, che aveva lasciato il ruolo di Matt Casey dopo 10 stagioni, non è tornato invece il Kelly Severide di Taylor Kinney, che ha lasciato temporaneamente la serie all'inizio della stagione per occuparsi di una questione personale.

Chicago Fire: Taylor Kinney non sarà nel finale di stagione, torna Jesse Spencer

Il finale dell'undicesima stagione ha segnato l'ultimo episodio per lo showrunner e co-creatore Derek Haas, che a marzo aveva annunciato di voler lasciare la Wolf Entertainment alla fine della stagione.