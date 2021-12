Chicago Film Critics Association 2021: 7 premi a Il potere del cane. Kristen Stewart miglior attrice

L'adattamento di Jane Campion del romanzo di Thomas Savage Il potere del cane ha dominato i premi della Chicago Film Critics Association 2021 con sette vittorie. Kristen Stewart miglior attrice dell'anno per Spencer.

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

Il western Il potere del caneha vinto come miglior film, miglior regista (Jane Campion), miglior attore (Benedict Cumberbatch), miglior sceneggiatura adattata (Janeo Campion), miglior attore non protagonista (Kodi Smit-McPhee), miglior colonna sonora originale (Jonny Greenwood) e fotografia (Ari Wegner).

Annunciati mercoledì, i premi includono la vittoria di Kristen Stewart per l'interpretazione di Lady Diana in Spencer, e quella di Ruth Negga, eletta migliore attrice non protagonista per Passing di Rebecca Hall. Summer of Soul ha vinto il premio per il miglior documentario.

Il gruppo dei critici di Chicago ha incluso 61 membri votanti quest'anno. Ecco la lista completa dei vincitori del 2021:

MIGLIOR FILM: "Il potere del cane"

MIGLIOR REGISTA: Jane Campion, "Il potere del cane"

MIGLIOR ATTORE: Benedict Cumberbatch, "Il potere del cane"

MIGLIOR ATTRICE: Kristen Stewart, "Spencer"

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Kodi Smit-McPhee, "Il potere del cane"

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Ruth Negga, "Passing"

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: "Licorice Pizza"

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: "Il potere del cane"

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE: "Flee"

MIGLIOR DOCUMENTARIO: "Summer of Soul"

MIGLIOR FILM STRANIERO: "Drive My Car"

MIGLIOR SCENOGRAFIA: "The French Dispatch"

MIGLIOR FOTOGRAFIA: "Il potere del cane"

MIGLIORI COSTUMI: "Spencer"

MIGLIOR MONTAGGIO: "The French Dispatch"

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE: "The Power of the Dog"

MIGLIOR USO DEGLI EFFETTI VISIVI: "Dune"

PERFORMER PIU' PROMETTENTE: Alana Haim, "Licorice Pizza"

MILOS STEHLIK BREAKTHROUGH FILMMAKER: Michael Sarnoski, "Pig": "Flee"