Chiara Ferragni - Unposted: il trailer del film sulla fashion influencer più famosa al mondo

Il primo trailer di Chiara Ferragni - Unposted svela più da vicino cosa racconterà il film sulla vita della fashion influencer più famosa al mondo, cosa mostrerà a proposito di una persona che sembra non avere segreti per i milioni di follower. E infatti il titolo non è un caso: "Unposted", non postato, la Chiara Ferragni mai condivisa sui social ma più intima e più vera. A dare inizio al racconto non potevano che essere la mamma e il papà, ma fin dal trailer c'è ampio spazio per il marito Fedez, per il piccolo Leone, e naturalmente per lei, Chiara Ferragni, che esordisce confessando: "Non volevo diventare famosa, volevo solo fare qualcosa che avesse un senso".

Chiara Ferragni - Unposted sarà presentato nella Sezione Sconfini della Selezione Ufficiale di Venezia 2019. Fortemente voluto da Chiara Ferragni, con uno stuolo di autori, droni, bodyguard al seguito e con una mega troupe, il docufilm racconta la vita dell'imprenditrice digitale, tra viaggi intorno al mondo, appuntamenti di lavoro, selfie, shopping e messaggi dei fan, dagli inizi fino al fatidico giorno delle nozze con il rapper milanese. Alla regia Elisa Amoruso, autrice dei documentari Fuoristrada e Strane straniere e anche sceneggiatrice di Passione sinistra di Marco Ponti, e tra i produttori anche Rai Fiction, che è stata pubblicamente ringraziata dalla Ferragni in una delle sue storie. Il film sarà poi distribuito in sala, dalla 01 Distribution, il 17, 18 e 19 settembre.