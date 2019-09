Chiara Ferragni - Unposted: il debutto al box office italiano è incredibile

Il box office italiano, oggi, si è svegliato con una sorpresa: il debutto di Chiara Ferragni - Unposted letteralmente ricoperto d'oro, e al di là di ogni aspettativa.

Nonostante si tratti di un documentario, nonostante le polemiche nate in alcune sale, nonostante la permanenza al cinema per soli 3 giorni (17, 18 e 19 settembre), il docu-film su una delle influencer più famose al mondo (qui la nostra recensione di Chiara Ferragni - Unposted), nella sua prima giornata di programmazione, ha incassato ben 513.543 euro, davvero moltissimi se si considera l'esordio di martedì e non, come quasi sempre accade, a ridosso del weekend. In base ai dati Cinetel, i biglietti staccati sono stati 51.219.

L'incredibile risultato ha permesso a Chiara Ferragni di superare il campione d'incassi dello scorso weekend, It: Capitolo 2, che si è fermato a 113.172 euro, e il dominatore Il Re Leone, sceso a 93.707 euro.

La notizia è sicuramente sorprendente, ma l'incasso del martedì è ben poca cosa rispetto agli introiti generati da Chiara Ferragni - Unposted poco prima, durante e subito dopo l'anteprima mondiale a Venezia 76. Un algoritmo della piattaforma Launchmetrics ha calcolato il valore di ogni citazione che, dalla fine di agosto, Chiara Ferragni - Unposted ha raccolto, calcolando il valore economico che ciascuno di quegli spazi avrebbe. Le cifre sono da capogiro: quasi 10 milioni di dollari - precisamente 9,89 -, questo è il valore che il docu-film ha raggiunto nel giro di una settimana. In termini ancora più semplici: ogni volta che qualcuno parla di Unposted, poco importa se bene o male, accresce il valore commerciale del film. Pensate che tutti i like, i repost o i semplici commenti a tema sui social avrebbero già generato un guadagno ipotetico di 8,1 milioni di dollari, mentre il resto è attribuibile alla visibilità ottenuta su altri media online.