Chiamami col tuo nome su Netflix: Timothée Chalamet annuncia l'uscita del film

Chiamami col tuo nome: Timothée Chalamet annuncia l'uscita del film candidato su Netflix, dove sarà disponibile in streaming dal 15 dicembre, a pochi giorni dall'inizio delle feste natalizie. Per questo annuncio l'attore ha realizzato un video speciale che è stato condiviso da Netflix.

L'attore interprete di Elio nella pellicola diretta da Luca Guadagnino ha girato il video annuncio (che potete vedere di seguito) proprio in terra nostrana. Solo lo scorso settembre, Timothée Chalamet era infatti stato ospite della Mostra del Cinema di Venezia, dove aveva presentato uno dei suoi ultimi film, The King, con Ben Mendelsohn, Joel Edgerton, Lily Rose Depp e Tom Glynn-Carney, che potrete guardare in streaming su Netflix dal 1 novembre.

CALL ME BY YOUR NAME DAL 15 DICEMBRE. NON È UN'ESERCITAZIONE. pic.twitter.com/HgtVtkcP3n — Netflix Italia (@NetflixIT) October 28, 2019

"Ciao a tutti in Italia! Sono Timothée Chalamet dal Venezia Film Festival, dove ho presentato il mio nuovo film, The King, che sarà su Netflix a partire dal 1 novembre. Ma sono anche entusiasta di farvi sapere che Chiamami col tuo nome, che ho girato in Italia, sarà disponibile sempre su Netflix dal 15 dicembre. Mi farebbe davvero piacere se lo guardaste, magari condividendolo con qualcuno di speciale" recita nel video Timothée (Timmy per gli amici e i fan). Con l'aggiunta di Chiamami col tuo nome in catalogo, la piattaforma streaming aggiunge un nuovo titolo importante all'offerta di film a tema LGBT da vedere su Netflix.

Timothée Chalamet tornerà prossimamente sul grande schermo con un ruolo in Piccole Donne, di Greta Gerwig.