Pride Month: 10 memorabili coppie LGBTQ+ del cinema

È passato più di un Secolo da quando due uomini furono ripresi per la prima volta mentre ballavano insieme sullo schermo, nel celebre cortometraggio del 1895 The Dickson Experimental Sound Film, lungo appena 17 secondi. In questa pellicola pionieristica, l'inventore britannico William Dickson suona il violino mentre due uomini danzano, abbracciati, al ritmo della musica. Questo breve ma significativo momento potrebbe essere considerato l'alba del cinema queer, un'intuizione precoce di ciò che sarebbe poi diventato un potente mezzo di espressione per la comunità LGBTQ+.

Altre pellicole fondamentali includono Different from the Others (1919), il primo lungometraggio con una storia d'amore gay, e Morocco (1930), dove Marlene Dietrich bacia un'altra donna. Nel corso dei 130 anni di storia della celluloide, specialmente negli ultimi decenni, sono emersi numerosi film che esplorano la complessità dell'esperienza queer. Opere che raccontano storie di amore, dolore, resilienza e di coming out. Nel mese del Pride, vogliamo celebrare la comunità arcobaleno con le 10 coppie LGBTQ+ del cinema.

1. Armie Hammer e Timothée Chalamet in Chiamami col tuo nome (2017)

Chiamami con il tuo nome: Armie Hammer e Timothee Chalamet in una scena del film

Tratto dall'iconico romanzo di André Aciman, Call Me By Your Name racconta la struggente storia d'amore tra Elio, un brillante diciassettenne, e Oliver, un affascinante assistente universitario di ventiquattro anni. Un incontro che, nell'estate italiana del 1983, cambierà per sempre le loro vite. I temi del primo amore e della scoperta di sé, insieme all'atmosfera idilliaca creata da Luca Guadagnino, hanno toccato profondamente il cuore di spettatori LGBTQIA+ in tutto il mondo. Vincitore dell'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Non Originale (a James Ivory).

2. Heath Ledger e Jake Gyllenhaal ne I segreti di Brokeback Mountain (2005)

I segreti di Brokeback Mountain: Heath Ledger e Jake Gyllenhaal

Il film iconico di Ang Lee racconta la struggente storia d'amore tra Ennis Del Mar e Jack Twist, due cowboy legati da un amore impossibile nell'America rurale degli anni '60. Considerato una svolta fondamentale per la rappresentazione delle storie LGBTQIA+ nel cinema mainstream, il film ha vinto tre Premi Oscar, tra cui Miglior Regia e Migliore Sceneggiatura Non Originale.

3. Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux ne La vita di Adele (2013)

La vie d'Adele: Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos in una scena del film

Diretto da Abdellatif Kechiche e tratto dal graphic novel di Julie Maroh, racconta la storia di Adèle, una ragazza adolescente che scopre se stessa e la propria sessualità attraverso una travolgente relazione amorosa con Emma, un'artista dai capelli blu. Ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes, assegnata eccezionalmente non solo al regista, ma anche alle due protagoniste.

4. Andrew Scott e Paul Mescal in Estranei (2024)

Estranei: Andrew Scott, Paul Mescal durante una scena del film

Scritto e diretto da Andrew Haig, racconta la storia di Adam. Uno sceneggiatore solitario che, mentre affronta i fantasmi del passato, conosce Harry, il suo enigmatico vicino di casa. Tra i due nasce una relazione intensa e profonda, che diventa per Adam un rifugio e un'occasione di apertura emotiva. La loro storia d'amore, fragile e sincera, si sviluppa sullo sfondo di una narrazione sospesa tra realtà e memoria, affrontando temi come la solitudine, il lutto, la paura di amare e il bisogno di essere visti davvero.

5. William Hurt e Raúl Juliá ne Il bacio della donna ragno (1985)

Il bacio della donna ragno: William Hurt e Raul Julia in una scena del film

Nel 1986, William Hurt diventa il primo attore a vincere un Premio Oscar nei panni di un personaggio apertamente gay. Hurt interpreta Luis Molina, un uomo che, condividendo la cella con l'attivista Valentin Arregui, sviluppa con lui una delicata e intensa storia d'amore. Diretto da Hector Babenco e basato sul romanzo di Manuel Puig, il film ottenne quattro nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

6. Natasha Lyonne e Clea DuVall in Gonne al Bivio (1999)

Gonne al bivio: Natasha Lyonne e Clea DuVall in una foto

Diretto da Jamie Babbit, un film campy e vivace: un must per il cinema lesbico. Quando Megan, una cheerleader di 17 anni, viene accusata dalla sua famiglia conservatrice di essere gay, ne rimane sconvolta. Tuttavia, dopo che i suoi genitori la mandano in un campo di terapia di conversione, la ragazza s'innamora della compagna di rehab, Graham, e inizia a chiedersi se davvero essere lesbica sia una cosa così terribile.

7. Kristen Stewart e Katy O'Brian in Love Lies Bleeding (2024)

Love Lies Bleeding: Katy O' Brian e Kristen Stewart in una scena del film

Questo thriller romantico, ha tutte le caratteristiche per diventare un cult del cinema saffico. Quando Jackie (O'Brian), una culturista, arriva in una piccola palestra nel New Mexico gestita da Lou (Stewart), tra le due scatta subito una forte chimica. La determinazione di Jackie a raggiungere la potenza fisica a qualsiasi costo trasforma presto la loro relazione in un turbinio di passione e violenza, lasciando dietro di sé una scia di corpi.

8. Daniel Day-Lewis e Gordon Warnecke in My Beautiful Laundrette (1985)

Daniel Day-Lewis e Gordon Warnecke in My Beautiful Laundrette

Prima di Chiamami col tuo nome e di Brokeback Mountain, c'era My Beautiful Laundrette. Nominato agli Oscar e ai BAFTA, affronta con sensibilità le complesse dinamiche tra le comunità pakistana e inglese nella Gran Bretagna degli anni Thatcher. La trama segue la storia d'amore tra Omar (Warnecke) e Johnny (Day-Lewis), un punk di strada, mentre insieme diventano i gestori di una lavanderia a Londra.

9. Cate Blanchett e Rooney Mara in Carol (2015)

Carol: Rooney Mara e Cate Blanchett

Tratto dal classico del 1952 di Patricia Highsmith, The Price of Salt, l'adattamento cinematografico di Todd Haynes. Mara interpreta Therese Belivet, una commessa degli anni '50 che si innamora di Carol Aird (Blanchett), una casalinga che le lascia accidentalmente - o forse di proposito - un guanto sul bancone del negozio. Da qui ha inizio una travolgente storia d'amore.

10. Keanu Reeves e River Phoenix in Belli e dannati (1991)

Belli e dannati: Keanu Reeves e River Phoenix in una scena del film

Da Gus Van Sant, il viaggio dannato di due giovani amici, Mike e Scott, interpretati rispettivamente da Phoenix e Reeves. Mike è un senzatetto che soffre di narcolessia e cerca il proprio posto nel mondo mentre attraversa l'America alla ricerca della sua madre scomparsa. Scott, invece, è un ragazzo ricco e privilegiato che lotta con la sua identità sessuale e il suo rapporto complicato con il padre. Insieme, vivono una storia di amicizia, desiderio e solitudine.