Chiamami ancora amore: trama della prima puntata, stasera su Rai1

Chiamami ancora amore è la nuova fiction RAI attesa al debutto in TV stasera su Rai1 alle 21:25, dopo l'anteprima arrivata in streaming una settimana fa sul portale RaiPlay.

Composta in totale da 6 episodi, la serie farà compagnia al pubblico del primo canale RAI per 3 prime serate.

Chiamami ancora amore: Greta Scarano e Simone Liberati in una scena della serie

La trama della prima puntata - che raggruppa il primo episodio, La festa, e il secondo, Il dilemma - ci catapulta nel bel mezzo del dramma sentimentale della giovane coppia protagonista: Anna (Greta Scarano) ha deciso di lasciare Enrico (Simone Liberati). Dopo undici anni di matrimonio fa le valigie per andarsene, ma le fa nel giorno sbagliato: Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno appena trascorso. Anna accetta di partecipare alla festa, trattenuta ancora una sera nella sua vita, per non umiliare il marito e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare.

Chiamami ancora amore: Simone Liberati e Greta Scarano in un'immagine della serie

Nonostante sembra i due stiano cercando di ricucire il rapporto, questa volta sembra proprio non andare: il matrimonio si sfalda e loro si accusano a vicenda. Sarà un'assistente sociale, Rosa Puglisi Claudia Pandolfi a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del bambino. È sempre una decisione difficilissima, così Rosa decide di partire dall'inizio, ripercorrendo la loro storia dal primo incontro.

La trama della fiction

Chiamami ancora amore (qui la nostra recensione della fiction) racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Due mondi così diversi che un tempo apparivano complementari, divengono giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre più distanti fino a diventare decisamente incompatibili.

Anna ed Enrico si sono molto amati. E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano. La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale.

Com'è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco?

Toccherà a un'assistente sociale scoprire il vero motivo dello scontro.

Chiamami ancora amore, Claudia Pandolfi e Greta Scarano in una scena della serie

Chiamami ancora amore, una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Una serie creata da Giacomo Bendotti, un viaggio nel mistero dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. La trasformazione di quello che era un grande amore in una guerra famigliare fatta di ripicche e fendenti al cuore.