Verissimo, ospiti di sabato 16 e domenica 17 settembre: attesi Murat Ünalmış e Uğur Güneş di Terra Amara

Verissimo si appresta a inaugurare un nuovo weekend di interviste. Sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 Silvia Toffanin accoglierà come sempre tantissimi ospiti nel suo salotto di Canale 5, come sempre dalle 16:30 in punto, in due appuntamenti che, questa settimana, sono attesissimi dai fan di Terra Amara.

Ospiti di sabato 16 settembre

Direttamente dalla soap turca arriverà il protagonista di Terra Amara Uğur Güneş, interprete di Yilmaz. Sarà ospite di Silvia Toffanin anche Micaela Ramazzotti, attrice affermata e ora regista premiata per la sua opera prima al Festival del Cinema di Venezia con il film Felicità. Prima volta insieme a Verissimo anche per Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, avuta dalla relazione con Morgan, nuovo giudice di X Factor. E ancora, Alena Seredova rivivrà le emozioni del suo recente matrimonio con Alessandro Nasi. Infine, in studio, con la sua voce unica e la sua simpatia, Orietta Berti.

Ospiti di domenica 17 settembre

Nella domenica di Verissimo Silvia Toffanin accoglierà in studio, per un'intervista importante ed esclusiva, Emanuele Filiberto di Savoia. Anche in questo appuntamento domenicale il pubblico che ama la soap Terra Amara non potrà perdersi la prima intervista in Italia di Murat Ünalmış, interpete di Demir. Per la prima volta nel salotto di Canale 5 sarà ospite un'icona come Edwige Fenech. Infine, in studio Iva Zanicchi e Barbara Palombelli, appena tornata in onda con la nuova stagione di Forum.