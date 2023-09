Chi è Murat Ünalmış, l'attore che interpreta Demir Yaman nella serie Terra amara

Murat Ünalmış è l' attore turco noto in Italia per il ruolo di Demir in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lui

Murat Ünalmış è l'attore turco famoso in Italia per interpretare il personaggio di Demir Yaman, uno dei due protagonisti maschili della popolare serie turca Terra Amara trasmessa su Canale 5 nel daytime pomeridiano. Ecco chi è Murat Ünalmış, che sarà ospite di Verissimo il 17 settembre.

Chi è Murat Ünalmış

Murat Ünalmış è nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, cittadina con oltre un milione di abitanti, capoluogo dell'omonima provincia dell'Anatolia Centrale. Durante il liceo, ha giocato a basket a livello professionale per il Fenerbahçe Sports Club, il suo sogno d'infanzia era diventare un atleta.

Dopo aver completato la scuola secondaria, si è trasferito a Istanbul per perseguire i suoi interessi professionali e accademici. Dopo la laurea in Economia aziendale presso l'Università di Marmara, ha studiato recitazione presso l'Accademia di Istanbul. Da allora ha recitato in tantissime serie tv e in diversi film molto apprezzati in Turchia. Nel 2019, ha ottenuto la parte di Demir in Terra amara che lo porterà ad avere un enorme successo in patria e a livello internazionale.

La carriera di Murat Ünalmış

La sua carriera come attore ha avuto inizio nel 2003, quando ha fatto il suo debutto nella serie televisiva Sınırlı Aşk, trasmessa su Show TV. Nello stesso anno, ha interpretato Seyit nella serie Kurşun Yarası su ATV. Nel 2004, ha fatto parte del cast del film Celal Oğlan.

Negli anni successivi, Murat Ünalmış ha continuato a lavorare in televisione, partecipando a serie come Deli Duran su Kanal D e Üç Kadın su TRT 1 nel 2005. Dal 2005 al 2007, ha interpretato Mert Erdem nella serie Şöhret su ATV. Nel 2007, ha interpretato il ruolo di Mehmet nella serie Sır Gibi su Star TV. Nel 2008, ha recitato nella serie Rüzgâr su Kanal 1 nel ruolo di Poyraz.

Nel 2009 l'attore è apparso nel film Gecenin Kanatları diretto da Serdar Aka e nel film Ho visto il sole diretto da Mahsun Kırmızıgül. Negli anni 2009 e 2010 è tornato sul piccolo schermo interpretando il personaggio di Haydar nella serie Kasaba trasmessa su ATV, e l'hanno successivo è di nuovo al cinema nel film New York'ta Beş Minare. Dal 2010 al 2012, ha interpretato il ruolo di Yusuf Hancıoğlu nella serie Yer Gök Aşk su Fox.

Nel 2011 Murat Ünalmış entra nel cast del film Il platano diretto da Handan Ipekçi. Nel 2012, ha interpretato il personaggio di Burhan nella serie Babalar ve Evlatlar su Star TV. Nel 2013 e 2014, ha interpretato il ruolo di Ali nella serie İnadına Yaşamak su Kanal D.

Nel 2016, è Mahmoud Sabri nella miniserie Seddülbahir 32 Saat su TRT 1. Nel 2017, ha interpretato Arif Ünlü nella serie Sevda Kuşun Kanadında su TRT 1 e ha fatto parte del cast della serie Deli Gönül su Fox, nel ruolo di Kadir.

Dal 2018 al 2021, lo ritroviamo nei panni di Demir Yaman nella serie Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) su ATV. Nel 2023 è Bagatur nella serie Göktürkler Asya'nın Efendileri. Nello stesso anno è stato scelto come protagonista di Gülcemal, dove interpreta il personaggio che da il nome alla serie trasmessa su Fox, accanto all'attrice Melis Sezen.

Vita Privata

Murat Ünalmış è piuttosto riservato e non ci sono indizi di una presunta relazione sui suoi profili social. Tuttavia, è noto che è stato sposato dal 2011 al 2012 con la sua collega Birce Akalay, conosciuta sul set di Yer Gök Aşk. Al di là di questo matrimonio, non ci sono ulteriori dettagli sulla sua vita personale.

Riconoscimenti

L'attore è stato candidato come miglior attore protagonista alla 45ª edizione del Golden Butterfly Awards nel 2018 per la sua interpretazione nella serie Terra amara. Murat Ünalmış nel 2019 ha vinto il Turkey Brand Awards come miglior attore dell'anno per la serie Terra amara. Nel 2020 è stato candidato all'International İzmit Film Festival come miglior attore sempre per il ruolo di Demir in Terra amara.

Murat Ünalmış oggi 17 settembre sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo.