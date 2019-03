Chernobyl: il trailer della miniserie in arrivo su Sky Atlantic

Chernobyl è la nuova miniserie ispirata a fatti realmente accaduti e online è stato condiviso un nuovo trailer del progetto in arrivo a maggio su Sky Atlantic.

Chernobyl è la nuova miniserie in arrivo a maggio su Sky Atlantic e online è stato diffuso un nuovo trailer che regala nuove sequenze dell'atteso progetto televisivo ispirato a fatti realmente accaduti.

Nel video si vedono le immagini dei soccorsi, di come si fosse cercato di minimizzare le conseguenze e la drammaticità della situazione, e la successiva consapevolezza che si era alle prese con una tragedia senza precedenti.

Il trailer dà quindi spazio alle terrificanti immagini di animali morti e di persone in agonia dopo essere state esposte alle letali radiazioni.

Chernobyl, che sarà compsota da cinque episodi in onda negli Stati Uniti su HBO dal 5 maggio, può contare su un cast composto da Jared Harris, che interpreta il fisico nucleare sovietico Valery Legasov, Emily Watson, Paul Ritter, Stellan Skarsgård , Jessie Buckley, Adrian Rawlins e Con O'Neill.

Ecco il trailer:

L'incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl, che ebbe ripercussioni per lungo tempo sull'intera Europa, verrà portato sul piccolo schermo raccontando una delle più grandi catastrofi della storia e i coraggiosi uomini e donne che fecero incredibili sacrifici per salvare l'Europa da un disastro di proporzioni inimmaginabili.